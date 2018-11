Les soins intensifs pédiatriques sous pression

Le département des soins intensifs de l'Hôpital de Montréal pour enfants déborde et on s'attend à ce que la pression ne diminue pas au cours des prochaines semaines.

La saison du rhume et de la grippe est commencée et amène son lot de problèmes respiratoires. Les jeunes avec des problèmes cardiaques et pulmonaires très graves ont besoin d'attention 24 heures sur 24.

C'est là qu'entre en jeu cette unité qui, chaque année, accueille 900 enfants. De plus, 60% de ces petits patients ont moins d'un an.

TVA Nouvelles a rencontré un père dont le garçon de 15 mois a été admis la veille et qui souffre de graves problèmes respiratoires. «Dès qu'il est arrivé ici, ils se sont bien occupés de lui», a raconté Mohamed Rajadi, père du jeune Amir.

L'équipe fait tout ce qu'elle peut pour aider ces enfants, mais également pour soutenir les parents dans cette épreuve. «C'est difficile, mais ça peut nous apporter un certain réconfort de voir qu'on peut faire une différence dans la vie de ces familles-là», explique l'infirmière-chef Maryse Dagenais.