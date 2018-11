«On perd un membre de la famille»

On connaît maintenant l’identité des deux personnes qui ont été retrouvées mortes, mardi soir, dans un garage de Shawinigan, possiblement en raison d’une intoxication au monoxyde de carbone.

Il s’agit de Rénald Dupont et de Linda Déziel, un couple d’une cinquantaine d’années. Selon ce qu’il a été possible d’apprendre, Mme Déziel aurait d’abord retrouvé son conjoint inanimé dans le garage de leur résidence. Elle aurait ensuite contacté les services d’urgence avant de s’effondrer à son tour.

«Ça a été un choc pour toute l’équipe. On perd vraiment un membre de la famille, quelqu’un qu’on aimait, qu’on appréciait [...] C’était mon confident, mon bras droit», confie Selena Baril, copropriétaire du supermarché où M. Dupont était directeur.

«La veille, on faisait des blagues ensemble dans le bureau et on se disait à quel point on s’aimait et qu’on aimait ça travailler ensemble. Là, il n’est plus là, mais ce qui me réconforte c’est qu’on a eu le temps de se dire à quel point on s’aimait, qu’on s’appréciait. On se le disait presque chaque jour», ajoute Mme Baril.

Le commerce a d’ailleurs mis en place une cellule de crise pour offrir de l’aide psychologique aux employés.