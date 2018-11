La compagnie The Chef’s Warehouse procède à un rappel de produits de tahini de marque Soom en raison de la présence possible de la bactérie Salmonella.

Selon l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), des consommateurs ont été malades après avoir consommé l'un des produits de cette entreprise.

«Des cas de maladie associés à la consommation de ces produits ont été signalés», a écrit l’agence fédérale sur son portail, en précisant qu’elle a mené une enquête en bonne et due forme dans cette affaire.

Le rappel, qui couvre le pays d’un océan à l’autre, touche aux produits Soom Chocolate Sweet Tahini Halva Spread (340 g, code de produit 071318CH), Sesame Premium Tahini (454 g, codes de produit 18-109, 18-121 et 18-123) et Sesame Premium Tahini (39,6 lb, codes de produit 18-109, 18-121 et 18-123).

Si une personne a été malade après avoir consommé l’un ou l’autre de ces produits, l’ACIA recommande de consulter son médecin sans tarder.

Il est par ailleurs conseillé aux gens de jeter ces produits ou de les rapporter en magasin où ils ont été achetés.