Situation préoccupante dans l'Est-du-Québec

Le taux d'inoccupation des logements est en baisse dans l'Est-du-Québec. Les chiffres publiés par la Société canadienne d'hypothèque et de logement (SCHL) inquiètent le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU). Selon le regroupement, si rien n'est fait, la province se dirige vers une pénurie grave de loyers. Il y a donc moins de logements disponibles dans la région.

C’est à Gaspé que le taux d’inoccupation est le plus bas à 1,2%, une statistique préoccupante, selon le FRAPRU. Il s'agit d'une diminution d’un demi-point de pourcentage depuis un an. À Rivière-du-Loup, le taux se chiffre à 1,8%.

Le seuil d’équilibre du marché est de 3%. Matane se situe légèrement au-dessus de ce taux. Cependant, la vacance des loyers a diminué de moitié entre octobre 2018 et octobre 2017. À Rimouski, le taux d’inoccupation est à 3,7%.

Sur la Côte-Nord, la situation est bien différente. L’accès aux logements avec plusieurs chambres devient de plus en plus difficile.

«On voit que même si l’ensemble des logements se fait plus rare, ils sont encore plus rares dans le cas des logements avec plusieurs chambres à coucher et là les familles doivent souvent s’entasser dans un plus petit logement. Il y a des conséquences sur le développement des enfants, entre autres», explique Véronique Laflamme, porte-parole du FRAPRU.

Inévitablement, cette situation peut avoir un impact sur le prix des loyers. Au Bas-Saint-Laurent, plus de 2600 ménages consacrent plus de la moitié de leurs revenus au paiement du loyer.

«On observe des hausses de loyers plus importantes quand on est en pénurie de loyers. Il faut dire que dans le cas de l’Est-du-Québec, le revenu médian est beaucoup plus bas que dans l’ensemble de la province», s’inquiète Mme Laflamme.

Le FRAPRU croit que le gouvernement doit augmenter ses investissements en logements sociaux pour régler la situation qui pourrait s'aggraver si rien n'est fait.