186 médecins millionnaires ont facturé 10 M$ en trop en 2016

Les médecins millionnaires ont facturé 10 millions $ en trop en 2016 alors que la Régie de l’Assurance maladie tente de faire le ménage dans les primes et les paiements à l’acte, rapporte la vérificatrice générale.

«Une surveillance accrue a été mise en place à l’égard des médecins auxquels la RAMQ verse plus de 1 million $, annuellement. [...] Elle a pu récupérer environ 10 millions $», peut-on lire dans le rapport automnal de la Vérificatrice générale Guylaine Leclerc, publié vendredi.

Mme Leclerc et son équipe ont reçu le mandat de l’Assemblée nationale de faire le suivi des travaux qu’ils ont réalisés auprès de la RAMQ en 2015. Elle y révélait le manque de contrôle de cet organisme sur l’honoraire des médecins. Seuls 2 % d’entre eux se faisaient contrôler en 2014. «Certains modes de rémunération et certaines mesures incitatives sont peu ou pas contrôlés a posteriori», notait-elle.

Cette pression de la VG a fait ses effets. En 2017, 13,5 % des médecins ont fait l’objet d’au moins une mesure de contrôle.

La RAMQ s’est mise au travail et des médecins se sont fait pincer, bien que les contrôles pour les primes, majoration et autres mesures incitatives «ne permettent pas d’encore d’obtenir une assurance raisonnable que les versements sont conformes et qu’ils reflètent la réelle prestation de travail».

Parmi les perles découvertes par la RAMQ lors de ces vérifications :

«Des situations ou le temps total anesthésiques facturés quotidiennement excèdent 24 heures ou encore des invraisemblances entre la durée de l‘anesthésie et la nature de l’intervention facturée.»

«Une césarienne dont la durée anesthésique est de huit heures.»

«La RAMQ a cherché à investiguer les cas anormalement fréquents où des per diem étaient facturés sans qu’un acte y soit associé.»

«Il y a 1,68 fois plus d’angiographies facturées par les radiologistes que de coronographies facturées par les cardiologues, alors que le ratio devrait être d’environ un pour un. La RAMQ a constaté que 96 % des angiographies facturées sont de type bilatéral, lequel est deux fois plus rémunérateur que le type unilatéral.»

«89 % des angiographies réalisées ont été facturées selon un mode de rémunération autre que celui à l’acte, soit celui des services de laboratoire en établissement, totalisant un montant de 17 millions $. Les radiologistes n’ont pas à fournir le numéro d’assurance maladie des personnes assurées ni le numéro de pratique du médecin référant.»

«Dans le cas du supplément accordé pour l’inscription de certaines clientèles, la RAMQ a entrepris de porter à l’attention du Collège des médecins du Québec de possibles enjeux quant à la qualité du suivi offert par les médecins prenants responsables de plus de 3000 patients.»

«La RAMQ a ouvert des investigations au sujet d’irrégularités relatives à la rémunération des médecins, indirectement liées au supplément, tels des jours de facturation de 24 heures ou la facturation simultanée selon deux modes de rémunération.»

«Plusieurs médecins exerçant la fin de semaine en région éloignée réclamaient systématiquement le modificateur d’urgence pour l’ensemble de la facturation de la période visée. Une préanalyse démontre une récupération potentielle auprès de 39 médecins estimée à plus de 100 000 $ chacun.»

«La RAMQ a constaté que lors des journées spécifiques de vaccination, des médecins facturaient aussi un examen ordinaire plus un forfait pour tous les patients vaccinés, ce qui rendait le coût de la vaccination très élevé.»

«Les 25 médecins les mieux rémunérés ont également fait l’objet d’une analyse particulière, ce qui a notamment conduit à des inspections, à des enquêtes et à des réclamations de l’ordre de 3 millions $.»