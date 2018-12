Alaclair Ensemble lance son 5e album à Montréal

Visage fort du hip-hop québécois, le collectif Alaclair Ensemble a proposé un cinquième album studio intitulé «Le sens des paroles», à la fin du mois de septembre.

Après plusieurs dates de tournée en Europe, un lancement à Paris en octobre et un autre à Québec la semaine dernière, la formation a présenté, vendredi soir, au Club Soda, le premier de ses deux spectacles à Montréal pour faire entendre ses nouvelles chansons.

Ogden, Maybe Watson, Claude Bégin, Knlo et Eman ont foulé la scène afin de célébrer «Le sens des paroles», un opus sur lequel on retrouve des compositions comme «FLX» avec Souldia et «La famille», maintenant accompagnées de vidéoclips.

Grâce à leur précédent effort, «Les frères cueilleurs», les hommes d'Alaclair Ensemble ont gagné trois Félix l'an dernier, dont celui du meilleur album hip-hop.

En octobre, le groupe a exaucé le souhait de Ginette Reno de chanter du rap, se servant d'un échantillonnage de la voix de la chanteuse afin de créer «Cadillac rose».