Alex Harvey troisième en Norvège

Alex Harvey a signé l'un de ses meilleurs résultats de début de saison en carrière, vendredi à Lillehammer, où il a obtenu le troisième rang à l'épreuve de sprint en style libre.

Ce podium s'avère seulement son deuxième avant Noël depuis son entrée en Coupe du monde de ski de fond, l'autre remontant à une deuxième position lors d'une épreuve de 10 km en style libre tenue à Ruka en Finlande, en novembre 2015.

En finale du sprint d'une longueur de 1,6 km, le Québécois n'a été devancé que par le gagnant, l'Italien Federico Pellegrino, et le Norvégien Emil Iversen. Cette course ultime, dans laquelle se trouvaient trois Norvégiens, était privée du Russe Alexander Bolchunov, le plus rapide dans la qualification du matin, qui n'a pu s'échapper de la ronde quarte de finale.

Le Norvégien Johannes Klaebo, maître incontesté de ce type d'épreuve et champion de la Coupe du monde la saison dernière, n'a pu compléter la ronde demi-finale après avoir brisé l'un de ses bâtons.

Bonne position

Harvey, 17e de la qualification, se place donc dans une bonne position dans le cadre de ce mini-tour de Lillehammer qui comptera deux autres épreuves dans cette région olympique de la Norvège, durant la fin de semaine. Jouée sous un ciel nuageux et par une température printanière, la course de vendredi sera suivie d'une épreuve individuelle de 15 km en style libre samedi, puis d'une poursuite de 15 km en style classique dimanche.

Il s'agit d'un 27e podium individuel en carrière en Coupe du monde pour le skieur de Saint-Ferréol.