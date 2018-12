De grandes épreuves pour des tout-petits

Les soins intensifs de l'Hôpital de Montréal pour enfants sont sous haute pression à cause des nombreux virus respiratoires qui courent ces temps-ci.

Au même moment, les médecins doivent aussi procéder à de délicates opérations chirurgicales pour sauver des enfants malades. Le journaliste de TVA Nouvelles a eu un accès privilégié à cette unité.

Âgé d’à peine six mois, Shmilly vient de subir une intervention chirurgicale de cinq heures pour corriger une malformation cardiaque et est transporté aux soins intensifs.

«On appelle ça une communication interventriculaire, explique Pierre-Luc Bernier, chirurgien cardiaque. C'est un trou entre les deux ventricules, les côtés droit et gauche du coeur, qui fait que les poumons voient beaucoup, beaucoup plus de sang que ce qu'ils devraient voir.»

Quelques heures plus tard, le jeune patient va déjà mieux grâce au travail d’une équipe mobilisée pour stabiliser son état. «J'étais juste en train d'essayer de le réconforter avec ma main. Veux, veux pas, il a beaucoup de petits fils, de tubes», observe une infirmière qui lui consacre du temps.

La mère de Shmilly est constamment à son chevet. «C'est un cadeau très cher», lance Sarah Kohn.

L'an dernier, une centaine de chirurgies cardiaques semblables à celle qu’a subie le petit Shmilly ont été pratiquées à l'Hôpital de Montréal pour enfants.

«On est toujours sur le qui-vive. C'est du 24 heures sur 24, c'est minute par minute», relate l’infirmière Joëlle Lévesque.

Intervention au cerveau

Une autre jeune patiente, Chloé, a eu une intervention au cerveau il y a deux jours et se porte bien.

«On avait deux interventions à faire au cerveau qui étaient de débloquer son liquide cervical, précise son père, Simon Riendeau. La circulation se faisait pas. Puis, d'enlever une tumeur qui était en arrière du cerveau, dans la région du cervelet.»

«Ça a été très long dans la salle d'attente, un 13 heures, même sans nouvelles. Mais ils nous avaient vraiment bien préparés», insiste la mère de Chloé, Stéphanie Hurtubise. Sa fille a quitté rapidement les soins intensifs pour se retrouver dans une unité chirurgicale.

Les infirmières et les médecins des soins intensifs n'ont jamais de répit. Quelque 98% des enfants qui y sont amenés sont sauvés, mais il arrive quelquefois qu'ils décèdent, comme cela s'est produit vendredi matin.

«C'est toujours difficile pour l'équipe, comme vous le dites. On a fait toute la formation pour sauver des vies. C'est vraiment une chance positive d'aider une famille à traverser un événement comme ça», mentionne la médecin Samara Zavalkoff.

Pendant ce temps, deux jumelles de deux mois et demi viennent d’être admises pour un virus respiratoire. Et Samantha est aux soins intensifs. Quant à Alexandra, moins affectée, elle est dans une autre unité d'hospitalisation. Décidément, la saison du rhume et de la grippe ne donnera pas de répit à l'équipe des soins intensifs.

-D’après un reportage d’Harold Gagné