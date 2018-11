François Legault dépose une offre compensatoire aux chefs innus

Le premier ministre François Legault a tranché: le projet éolien Apuiat ne sera pas réalisé tant et aussi longtemps qu’Hydro-Québec disposera de surplus énergétiques.

Le projet n'est cependant pas jeté aux oubliettes pour autant. François Legault a confirmé que le projet Apuiat serait le premier à être réalisé quand tous les surplus seront écoulés, même avant tout projet de barrage hydroélectrique.

Le chef d'Essipit confirme cependant que le premier ministre a mis sur la table une offre compensatoire, sans toutefois vouloir préciser de quelle nature. Une offre que les chefs doivent analyser avant d'en divulguer la nature. Mais il s'agirait d'un projet qui pourrait se réaliser rapidement. Martin Dufour affirme que «ça mérite une période d’analyse de la part des chefs». Les chefs des différentes communautés impliquées se rencontreront de nouveau dans les prochaines semaines pour statuer sur l’offre.

Pour sa part, le député de René-Lévesque, Martin Ouellet, croit plutôt que l'on devrait lancer le projet maintenant puisque la construction prendra plusieurs années et que, selon lui, à ce moment on ne sera probablement plus en surplus énergétique.

«Si on veut être audacieux, pourquoi ne pas, le lancer, le projet et se donner lui (M. Legault) le défi de vendre tous ses kilowattheures supplémentaires dès 2024», a-t-il dit.