La position «enviable» de Montréal «est à risque»

Les industries créatives constituent un pôle très important de l’économie montréalaise et assurent le rayonnement de la métropole sur la scène internationale. Mais la «position de Montréal, jusqu'ici enviable, est à risque».

C’est ce que conclut l’étude «Industries créatives: réussir dans un environnement en mutation rapide» menée par KPMG et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), qui a été rendue publique vendredi. Elle permet de mettre à jour les données de la dernière étude réalisée en 2013.

«Les industries créatives sont une grande source de fierté pour les Montréalais et pour l'ensemble du Québec. Avec des retombées estimées à 9,4 milliards $ à l'échelle de la province en 2017, le poids économique de ces industries est immense. La nouvelle étude – qui révèle également que l'emploi a progressé au cours des cinq dernières années pour s'établir à plus de 101 000 emplois directs dans la métropole – l'illustre avec force», a dit Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre.

Ces 101 000 emplois directs dans les industries créatives représentent 4,7 % de tous les emplois de Montréal.

«Les cinq dernières années ont été marquées par des bouleversements majeurs dans l'industrie. L'étude permet de faire un constat sans équivoque: plus que jamais, une réflexion s'impose pour faire face aux changements de paradigme dans les façons de consommer les contenus créatifs, les transformations provoquées par le numérique et la place grandissante occupée par quelques grandes plateformes en ligne étrangères», a-t-il poursuivi.

«L'étude démontre que Montréal a su maintenir, depuis 2012, sa position en termes d'intensité de l'emploi parmi les métropoles nord-américaines. Nous remarquons toutefois que la création d'emplois dans les autres villes étudiées progresse rapidement et que la position de Montréal, jusqu'ici enviable, est à risque. Si Montréal peut s'appuyer sur un écosystème diversifié, la métropole doit toutefois se donner les moyens de lui assurer une croissance soutenue», a continué le PDG de la CCMM.

Selon les chiffres fournis par la CCMM, Montréal se situait au septième rang en termes d'intensité de l'emploi, le même niveau qu’en 2012. Six des dix villes de tête ont affiché une croissance supérieure à celle de la métropole québécoise.

Six axes stratégiques

L’étude propose six axes stratégiques, notamment maintenir la vitalité créative pour que Montréal demeure un terreau fertile à la créativité, favoriser la formation de la main-d'œuvre pour assurer le développement et la croissance des industries créatives et adapter les politiques fiscales et réglementaires au contexte de transformation rapide.