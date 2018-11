L’argent récupéré auprès de l’ancien maire de Laval aidera les plus pauvres

La récupération des 10 millions auprès de l’ex-maire de Laval Gilles Vaillancourt fait des heureux, surtout à l’approche des Fêtes, a appris TVA Nouvelles.

Moisson Laval a en effet reçu 100 000$ du Fonds Place-du-Souvenir mis sur pied par l’administration de Marc Demers après la condamnation de l’ex-maire. Le Fonds Place-du-Souvenir est un levier d’intervention auprès des jeunes enfants et adolescents de 0 à 17 ans issus de milieux défavorisés afin de permettre leur plein épanouissement.

«Dans le passé, on n’avait pas grand-chose à donner aux jeunes de 0 à 4 ans. On a donc fait deux programmes», explique Jean Gagnon, directeur général, Moisson Laval. Le premier est pour les 2 à 4 ans. On va dépenser autour de 30 000$ pour leur offrir des collations. Grâce à notre pouvoir d’achat, on est capable de faire des kits complets.»

Le deuxième sac est composé d’aliments entreposés dans des réfrigérateurs. M. Gagnon souligne qu’environ 330 enfants et leur famille recevront ces denrées alimentaires.

Les tout-petits ne seront pas en reste. «Ce sont des articles que nous n’avons pas beaucoup, pour les 0-1 an ou 0-2 ans. On a très peu d’aliments ou de couches pour les [très jeunes] enfants. Ça nous a permis de faire ces achats», poursuit-il en montrant au journaliste de TVA Nouvelles le contenu d’une boîte destinée à des familles dans le besoin.

«Ces montants du Fonds Place-du-Souvenir sont une très bonne chose pour nous, ils nous ont permis d’aider beaucoup d’enfants», se réjouit-il.

Le Fonds doit générer 600 000$ annuellement en vertu d’un taux d’intérêt établi à 6% et est administré à coût nul par le Comité de retraite des employés municipaux.