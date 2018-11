Câbles sous-marins, lien essentiel pour les Madelinots

Les réseaux de communication électroniques et cellulaires sont maintenant fonctionnels, après que des vents violents aient coupé les îles de la Madeleine du reste du monde, hier. Par ailleurs, la réparation du câble sous-marin qui a été sectionné par la violente tempête demeure un défi. Jean-François Guérin et Lisa-Marie Blais, nous expliquent à quel point nous sommes dépendants de ces câbles.

90 % de nos communications dépendent de ces câbles sous-marins dont on ignore souvent jusqu’à l’existence. On compte dans le monde 428 câbles du genre qui totalisent en distance plus d’un million de kilomètres.

Des grandes compagnies comme Facebook, Google et Microsoft sont propriétaires de quelques uns d’entre eux.

Dans le cas qui nous intéresse, la réparation doit s'effectuer à plusieurs dizaines de kilomètres des côtes, ce qui ajoute un niveau de difficulté.

Un avion militaire doit atterrir dans l’archipel en début d'après-midi transportant des employés du ministère de la santé, de la sécurité publique, d’hydro-Québec et de Bell Canada afin d’aider à rétablir l’ensemble des communications. Du matériel d’urgence sera également acheminé aux Madelinots, dont plus de 2000 étaient toujours privés d’électricité en début de journée, vendredi.