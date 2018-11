Mariloup Wolfe a complété le tournage de «Jouliks»

Mariloup Wolfe a bouclé le tournage de son deuxième long métrage, «Jouliks», en septembre, et se consacre maintenant aux tâches de postproduction. Elle a notamment complété le montage de l’œuvre la semaine dernière.

«J’enchaîne avec un grand soulagement, a confié la cinéaste rencontrée plus tôt cette semaine sur le tapis rouge de "La course des tuques". C’est une autre étape franchie, une étape importante. Un stress immense est tombé de mes épaules! Maintenant, je suis dans le "crémage": la musique, la conception sonore, les effets spéciaux... J’en ai jusqu’au mois de mars.»

«Jouliks» est l’adaptation au grand écran de la pièce de théâtre du même titre de Marie-Christine Lê-Huu, laquelle signe également le scénario du film. Celui-ci racontera une histoire d’amour alambiquée entre un homme, Zak (Victor Andrés Trelles Turgeon) et une femme, Véra (Jeanne Roux-Côté), vue des yeux candides de leur petite fille, Yanna (Lilou Roy-Lanouette).

Christiane Pasquier, Michel Mongeau, Paul Ahmarani, Mélissa Toussaint et Jérémie Earp sont également de la distribution.

Mariloup Wolfe a filmé les scènes de «Jouliks» essentiellement sur la Rive-Sud de Montréal, entre autres à Saint-Constant et Huntingdon, entre le 19 juillet et le 1er septembre dernier.

À Toronto?

Forte de ses expériences en réalisation pour «Hubert et Fanny», «Ruptures» et «30 vies», notamment, Mariloup Wolfe croit-elle que les cinéphiles constateront une différence dans son style en visionnant «Jouliks», son premier film depuis «Les pieds dans le vide» sorti en 2009?

«Je pense que oui, a-t-elle hasardé. Je le souhaite (rires). On veut évoluer. Je me sens comme ça, mais est-ce que ça va transparaître dans l’œuvre? Vous saurez me le dire. Je n’ai pas assez de recul.»

La date de sortie de «Jouliks», prévue en 2019, n’est pas encore fixée, mais Mariloup Wolfe a mentionné que la fiction prendra probablement l’affiche à l’automne.

La créatrice espère-t-elle voir son «bébé» être sélectionné au Festival international du film de Toronto, qui se tiendra du 5 au 15 septembre? À cet égard, Mariloup se contente de répondre que «ça serait chouette», mais ne s’avance pas davantage.

Pour l’heure, on pourra entendre la voix de Mariloup Wolfe au cinéma dans «La course des tuques», suite de «La guerre des tuques 3D», dès le 7 décembre. L’actrice y double à nouveau le personnage de l’intrépide Sophie.