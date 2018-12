Une avocate blâmée pour une blague sur un juge

Une avocate qui a suggéré à la blague qu’un juge devrait être examiné en psychiatrie a appris à la dure qu’un groupe Facebook n’est pas aussi privé qu’on le croit, puisqu’elle vient d’être blâmée en discipline.

«J’ai toujours su qu’il n’allait pas bien, mais cette fois-ci, le Conseil de la magistrature doit demander un examen psychiatrique», avait écrit l’avocate d’expérience Véronique Robert, en mai 2016, sur une page privée Facebook regroupant environ 400 criminalistes.

Le propos faisait référence à un juge ayant ordonné la détention de candidats-jurés qui ne s’étaient pas présentés à une convocation. Le commentaire de l’avocate se voulait une plaisanterie, mais il n’a pas plu à l’un de ses collègues, qui l’a dénoncée au syndic du Barreau du Québec.

Ce dernier, qui enquêtait déjà sur Me Robert pour avoir traité de «menteur» un procureur à la Couronne lors d’un procès, a pris l’affaire très au sérieux.

Et dans une décision de 65 pages rendue il y a quelques jours, le conseil de discipline a conclu qu’il s’agissait d’un commentaire «hautement dérogatoire» qui méritait d’être puni.

«Menteur»

«Les membres du groupe peuvent bien être outrés par la "trahison" de ce qu’ils nomment un “délateur”, mais cela ne rend pas raisonnable le partage de propos de cette nature sur la page Facebook du groupe», peut-on lire dans la décision.

En plus de déclarer Me Robert coupable pour les propos concernant le juge, le Conseil de discipline du Barreau l’a aussi déclarée coupable d’avoir manqué de respect et de courtoisie à un procureur dans une salle d’audience, en le traitant de menteur.

«Elle reconnaît avoir manqué de courtoisie et qu’elle aurait dû utiliser un autre langage, tel que "je considère que mon confrère tente d’induire la cour en erreur"», peut-on lire dans la décision.

L’ordre professionnel lui a également reproché d’avoir écrit dans une requête qu’un procureur avait fait des «mensonges et entourloupettes» au détriment de son client.

Me Robert, qui a 30 jours pour faire appel de la décision, doit revenir prochainement devant le conseil de discipline afin de recevoir sa sanction.