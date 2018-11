Cette maison à vendre vous touchera droit au cœur

Une maison à vendre bien particulière sur le site DuProprio est devenue très populaire au cours des derniers jours sur les réseaux sociaux.

La jolie propriété, avec son look champêtre, ses trois chambres, et ses deux étages, attire tout de suite le regard.

L’annonce parle d’une «ancienne chapelle transformée en maison de campagne, d’un grand salon ouvert avec foyer en pierre, et toit cathédrale. «Grande fenestration, planchers de bois, couloir avec banc d’église – un clin d’œil à la vocation d’origine! Salle à manger coquette avec tapisserie d’époque.»

Toutefois, aucun prix n’est écrit dans la fiche, et l’adresse ne semble pas exister: 12345 rue Principale, Laville, Québec.

C’est en défilant les photos que l’internaute comprend qu’il ne s’agit pas d’une véritable maison à vendre.

Sur l’une des photos, on voit un homme âgé seul sur un lit avec inscrit en surimpression : «Cette maison a plusieurs visites. Monsieur Vallières, aucune.» L’image frappe.

La photo suivante indique : «1 aîné du 5 n’a aucun proche. Aidez-nous à briser l’isolement des aînés. Donnez Maintenant», un message signé «Les Petits Frères».

Le coup marketing a eu beaucoup d’échos, et des personnalités publiques, dont Annie-Soleil Proteau de Salut,Bonjour, ont partagé la publication qui fait réfléchir.

La publication Facebook présentant cette «maison» à vendre a été publiée sur la page Facebook de DuProprio le 24 novembre dernier. Depuis elle a été partagée plus de 419 fois.

La campagne a été créée par l’agence de publicité LG2, qui a dans ses clients DuProprio et les Petits Frères.

DuProprio a décidé d’embarquer dans l’aventure pour soutenir la cause, mais aussi en raison de l’idée, qui faisait tout son sens.

«Avec le site le plus visité au Québec, on sentait qu’on était le bon médium pour donner à la cause», a expliqué Frédéric Auger directeur des communications pour DuProprio à TVAnouvelles.ca.

Effets néfastes de l’isolement

L’isolement social a des effets dévastateurs sur les aînés, autant sur le plan psychologique que sur la santé physique.

Les personnes vivant seules courent de 4 à 5 fois plus de risques de se faire hospitaliser, selon le rapport du Conseil national des aînés.

Le stress chronique causé par l’isolement attaque le système immunitaire et cause de l’inflammation, un problème associé à différentes maladies telles que l’insuffisance coronarienne, le diabète de type 2 et l’arthrite.

Grandes fêtes

La mission des Petits Frères est d’accueillir et d’accompagner les personnes seules âgées, afin de contrer leur isolement, en créant autour d’elles un réseau de gens impliqués.

L’organisation est reconnue pour ses visites aux aînés la veille de Noël, leur apportant soutient, cadeaux mais également des repas à partager.

Le jour de Noël, de grandes fêtes sont organisées dans toutes les régions du Québec, où un dîner traditionnel est offert.

À Montréal, une immense fête de famille regroupe 400 aînés et bénévoles au Centre Sheraton qui offre la célébration gracieusement aux Petits Frères depuis 1985.