Une portion de la rue Sainte-Catherine fermée de nuit

Une portion de la rue Sainte-Catherine Est, à Montréal, sera fermée de nuit pendant six jours du mois de décembre en raison de travaux sur le pont Jacques-Cartier.

Les fermetures toucheront le tronçon entre les avenues Papineau et De Lorimier. Elles auront lieu entre 21 h et 5 h du lundi 4 au jeudi 6 décembre et du lundi 10 au jeudi 13 décembre.

La Société des ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) explique, par voie de communiqué, qu’elle procédera pendant ce temps à des travaux de renforcement de la charpente métallique de la structure.

Pour pallier ces fermetures, un détour sera mis en place sur le réseau local.