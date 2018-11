Une rare naissance au Zoo sauvage de Saint-Félicien

Le Zoo sauvage de Saint-Félicien accueille un nouveau pensionnaire depuis mardi alors qu’il a été le théâtre d’une «très rare» naissance d’un ours polaire.

La femelle Aisaqvak, qui a 16 ans, a donné naissance à un ourson durant la nuit du 27 novembre.

C’est en faisant sa ronde de début de journée que la gardienne a entendu un son en provenance de la tanière de l’ourson et qu’elle a reconnu le cri du nouveau-né.

Le Zoo sauvage de Saint-Félicien précise que l’ourson a traversé «avec succès» la «période critique» des 72 premières heures de vie.

UN CADEAU DE NOËL À L'AVANCE! 🤩



Le 27 novembre dernier, la femelle ours blanc Aisaqvak a donné naissance à un ourson! La maman et le petit se portent bien. Voyez quelques images des trois premiers jours dans la tanière! L’ourson sera visible au public d’ici environ 3 mois. 😍 pic.twitter.com/5eGYR6fzxt — Zoo sauvage (@zoostfelicien) November 30, 2018

Le 3 décembre 2008, Aisaqvak avait donné naissance à un ourson qui n’avait malheureusement pas survécu. Un an plus tard, la femelle ourse avait accouché d’un mâle, Ganuk, et d’une femelle, Taïga, qui sont respectivement pensionnaires du Zoo de Toronto et de l’Aquarium de Québec.

Plusieurs autres tentatives de reproduction avaient été tentées au cours des années suivantes, sans succès.

Selon le Zoo sauvage de Saint-Félicien, il y avait 364 ours blancs en captivité en 2006, alors qu’ils n’étaient que 298 en 2015.