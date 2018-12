Antoine Sicotte à la rescousse des pères

Père de trois enfants, Antoine Sicotte doit jongler avec la vie familiale et les fourneaux. Pour trouver un bel équilibre entre les deux, le Cuisinier rebelle vient de publier le livre de recettes «Papa popote»... et il n’a rien perdu de son côté rebelle pour autant!

Antoine Sicotte mijotait cette idée de livre depuis au moins trois ans. Avec tous les ouvrages culinaires sur le marché, il n’y trouvait pas son compte en tant qu’homme et en tant que papa. Il sentait qu’il pouvait proposer quelque chose de plus adapté à son rythme de vie.

«Ce qui était le plus important pour moi, c’était de maximiser la possibilité de passer du temps avec mes enfants parce que, depuis que j’en ai trois, le temps me manque», raconte le cuisinier qui est père de Lili (12 ans), Giselle (9 ans) et Arthur (3 ans).

«J’ai écrit beaucoup de livres de recettes et je me suis rendu compte que, pour arriver à faire de nouvelles recettes la semaine, il fallait qu’elles soient conçues en fonction du peu de temps qu’on a. Quand je me suis mis à écrire ce livre-là, j’ai gardé plusieurs facteurs en tête pour que ça soit des choses faisables dans un temps record.»

La recette gagnante!

«Papa popote» a été pensé par un père, mais tout le monde y trouvera son compte.

«Pour moi, c’est dans une réalité où nos blondes travaillent souvent autant que nous, rentrent même plus tard et n’ont pas toujours le temps de faire le souper. Je pense que c’est fondamental que les hommes participent autant que leur conjointe quand vient le temps de faire les repas et les lunchs.»

Antoine Sicotte en est l’exemple parfait. Sa femme, Joé Martineau, est professeure aux HEC et n’a pas toujours un horaire de 9 à 5. Ils sont en couple depuis 18 ans et mariés depuis 7 ans.

«Quand ça fait 18 ans qu’on est avec quelqu’un, on essaie de toujours garder ça intéressant. On sait qu’il y a des périodes où c’est plus difficile de se retrouver que d’autres, mais je pense que, quand l’amour est là et qu’on est une bonne équipe, on sait qu’il y aura des moments où l’on sera capables de se retrouver.»

Dans cet ouvrage, on retrouve plus de 60 nouvelles recettes simples et rapides, dont de l’osso buco et du tartare.

«Je sais que nous, les hommes, on a des façons de cuisiner qui peuvent être un peu différentes de celles des femmes. On est peut-être un peu moins organisés ou prévoyants, alors j’y suis allé avec des recettes qui peuvent se faire sur le pouce et qui sont délicieuses en bouche.»

Pour tester et approuver ses recettes, il a fait appel à 10 «petits goûteurs rebelles», dont ses enfants. D’ailleurs, les tâches que les jeunes peuvent effectuer, s’ils veulent mettre la main à la pâte, sont indiquées en caractères gras dans les recettes du livre.

Entre cuisine et musique

Depuis l’été, on peut voir Antoine dans «Chef de tribu», à Zeste, une série qui a également été vendue en France et qui est diffusée sur la chaîne My Cuisine.

«Le concept va dans la même direction que le livre "Papa popote". La seule différence majeure qu’il y a dans l’émission, c’est que mes filles sont venues me donner un coup de main aux fourneaux. Elles cuisinent régulièrement avec moi.»

De plus, Évasion propose des rediffusions de l’émission «Le Cuisinier Rebelle prend l’air».

Et la musique dans tout ça?

«Ça reste une partie importante de ma vie. Quand vient le temps de faire une émission, j’en profite pour composer les thèmes musicaux d’ouverture et de fermeture. Honnêtement, je suis tellement ailleurs musicalement par rapport à la musique radiophonique que je ferais peut-être un projet d’album, mais ça ne serait pas quelque chose qui jouerait dans des stations commerciales. Le Cuisinier rebelle, c’est ma priorité dans ma vie en ce moment et les émissions me permettent de vivre au mieux ma passion

pour la musique. Avec "Le Cuisinier rebelle prend l’air", j’ai joué un tango avec des musiciens argentins en Argentine. Quand je suis allé en Irlande pour l’émission, j’ai joué avec des groupes de musiques traditionnelles irlandaises. Partout où je me promène, j’apporte mes instruments et je joue avec des musiciens locaux.»