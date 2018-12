Ces Québécois qui tombent en amour avec le Yukon

Plus francophile qu’on le croit, et surtout plus grand que nature, le Yukon sait retenir le cœur de nombreux aventuriers et amateurs de plein air, dont bon nombre de Québécois.

Hormis quelques agglomérations et exploitations minières et forestières, le Yukon forme un territoire sauvage de près d’un demi-million de kilomètres carrés, soit environ le tiers de la superficie du Québec. Seulement 37 000 personnes y ont fait leur nid et 1100 d’entre eux sont des francophones.

La nature y règne en reine et maîtresse. Ses vastes espaces vierges et sa faune omniprésente, habituellement sans danger, ont tout pour séduire les personnes en quête d’isolement et d’aventure hors des sentiers battus.

La communauté franco-yukonnaise est vivante, riche, et tissée extrêmement serrée. Partout, on rencontre des expatriés dont la langue maternelle est le français (Québécois, Acadiens ou Français).

Voici le portrait de trois Québécois amoureux de grand air qui ont fait du Yukon leur terre d’accueil. Comme tous les autres expatriés, ils s’y sont d’abord rendus en tant que visiteurs. Mais leur cœur, en s’apercevant à quel point il se sentait chez lui, leur a imposé un enracinement. Et le nombre de ces expatriés croît maintenant depuis plusieurs années.

Josianne Gauthier

Le premier séjour de Josianne au Yukon fut marqué par un coup de foudre qui a duré cinq semaines. Elle le décrit ainsi : «Vélo de montagne sous le soleil [alors qu’il pleut partout autour, dans les montagnes]; loup solitaire aperçu sous un arc-en-ciel; pêche au saumon; visite d’un castor sur le quai du fleuve Yukon ; canot sur des eaux turquoise; rando sur la Chilkoot Trail.»

L’année suivante, elle y retourne trois semaines pour une expédition en canot sur la rivière Snake. Le sort en est jeté. Elle décide d’y revenir quelques mois plus tard pour y vivre, à l’essai, pendant une année. Elle y est depuis maintenant six ans.

Pharmacienne clinicienne à l’hôpital de Whitehorse, Josianne consacre la plupart de ses temps libres à vivre sa passion pour le plein air. Le choix d’expéditions est infini : il suffit d’échanger avec des amis autour d’une carte topographique, de faire les plans et les bagages, et de partir. Aucun permis nécessaire ni de frais à acquitter. Le désir, une bonne préparation et une certaine dose de courage sont les seuls passeports requis pour l’aventure.

Valérie Buissière

C’est au cours d’une année passée à Hay River, dans les Territoires du Nord-Ouest, que Valérie tombe en amour avec le traîneau à chiens. Elle y fait ses premières armes et lorsqu’elle apprend que la Mecque du mushing (pratique du traîneau à chiens) se trouve au Yukon, elle décide d’y déménager et de tenter sa chance.

Avec sa formation de guide d’aventure, Valérie se déniche un emploi au ranch d’aventures Sky High Wilderness, près de Whitehorse, où elle devient à temps plein guide professionnelle en traîneau à chiens. Elle initie les amateurs aux bases de cette activité et aux rudiments du camping d’hiver yukonnais, qui se pratique régulièrement sous des températures de - 40 °C.

Sa première demeure au Yukon est une petite «cabane dans le bois», sans électricité ni eau courante. Elle y vit pendant ses trois premières années, été comme hiver, un peu à la manière des premiers prospecteurs qui ont donné vie au Klondike. L’été, Valérie troque le traîneau pour le vélo de montagne.

En plus de tous ces paysages sauvages qu’elle nomme affectueusement son «terrain de jeu», Valérie chérit la place qu’occupe le français au Yukon. Le fait de pouvoir vivre dans sa langue maternelle autant qu’en anglais joue pour beaucoup dans le choix de son lieu de résidence permanente.

Stéphan Poirier

Stephan est un vieux routier de l’Ouest. Il vit son premier contact avec les Rocheuses en plantant des arbres en Colombie-Britannique. Il passe ensuite au marteau et apprend le métier de menuisier sur les nombreux chantiers de construction alors en activité à Whistler, lieu tout indiqué pour développer un amour du télémark et devenir technicien en avalanches.

Après avoir vécu huit ans à Whistler, Stephan fait une virée au Yukon et c’est la révélation : montagnes vierges avec des tapis de poudreuse à l’infini, faible population, charme du Grand Nord. À cela s’ajoutent des possibilités professionnelles et un marché immobilier beaucoup plus abordable (à l’époque) que «dans le Sud», comme ils disent là-haut.

Il s’installe donc à Whitehorse et devient pompier volontaire, artificier d’avalanches dans la White Pass, patrouilleur-secouriste avec chien d’avalanches et bien d’autres choses. Il y entame aujourd’hui sa 14e année et ne tarit pas d’éloges sur la qualité de sa vie.

Ce qui revient le plus dans sa bouche au sujet du Yukon ? La proximité et l’accessibilité de la nature à l’état pur. «Ici, il suffit de sortir de la maison pour se sentir tout petit dans l’univers», lance-t-il.