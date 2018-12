Défiguré après une tentative de suicide, il montre son nouveau visage

Plus de deux ans après avoir tenté de mettre fin à ses jours en se tirant une balle dans la tête, un Américain peut enfin commencer une nouvelle vie.

Cameron Underwood, de Yuba City, en Californie, a présenté son nouveau visage au monde, jeudi, en compagnie de l’équipe du NYU Langone Medical Center où il a été opéré.

«Maintenant, je suis prêt pour que la vie recommence, je suppose», a déclaré l’Américain de 26 ans lors de la conférence de presse.

Le jeune homme avait perdu une grande partie de sa mâchoire inférieure, de son nez, ainsi que toutes ses dents sauf une, après sa tentative de suicide, survenue en juin 2016.

Les chirurgiens avaient tenté plusieurs greffes standards pour reconstruire le visage du patient, mais en vain. Une transplantation complète du visage était nécessaire.

Le décès tragique d’un jeune homme qui avait signé sa carte de dons d’organes a permis de donner une nouvelle chance à Cameron Underwood.

L’opération pour lui donner un nouveau visage a duré environ 25 heures.

«Cameron est la troisième transplantation de visage que j'ai effectuée. Et quand je regarde son résultat, il a dépassé toutes mes attentes», a expliqué le Dr Eduardo Rodriguez.

Le donneur, William Fisher, 23 ans, était un jeune homme qui rêvait de devenir cinéaste et écrivain. En plus d’avoir donné son visage à Cameron, William a donné son cœur, ses reins, son foie et ses yeux.

«Faire partie de cette expérience a été une source de courage pour moi pendant une période très difficile», a confié la mère du donneur lors de la conférence de presse.

«Je ne pense pas que j'aurais survécu à la mort de Will sans Cameron. Cameron a toute sa vie devant lui - et j'aime l'idée que Willie l'aide à avoir une vie meilleure», a ajouté la mère du défunt Américain.

Depuis la première greffe du visage, réalisée en France en 2005, plus de 40 opérations du genre ont été effectuées à travers le monde

«Nous espérons que mon expérience inspire les autres blessés graves au visage, inspirés par ceux qui m'ont précédé», a déclaré Underwood.

«Le voyage n'a pas été facile, mais ça en valait la peine», a-t-il conclu.