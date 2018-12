Deux tronçons du Boulevard Gouin Est seront refaits en 2019 et 2020

Mal aimé et désigné par CAA-Québec comme la pire route du Québec, le boulevard Gouin Est sera refait le printemps prochain dans le cadre d’une première phase de travaux visant un tronçon de sept kilomètres, entre la rue Sherbrooke Est et la 58e Avenue.

La réfection d’un deuxième tronçon, celui-là de quatre kilomètres, sera effectuée en 2020, de la 58e Avenue à l’avenue Ozias-Leduc, située à l’ouest de l’autoroute 25.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, en a fait l’annonce samedi, alors qu’elle était sur le terrain dans ce secteur de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles pour appuyer sa candidate à la mairie Caroline Bourgeois, qui tente de succéder à l’ancienne mairesse Chantal Rouleau, devenue ministre à Québec.

Selon Mme Plante, ces travaux «urgents» sont le prélude d’autres interventions à venir. «À plus long terme, le boulevard Gouin pourrait devenir un véritable parcours riverain plus sécuritaire et convivial avec du transport actif, offrant un meilleur accès aux parcs et aux berges d’est en ouest de la ville, de Rivière-des-Prairies à Pierrefonds», a-t-elle dit.

«Nous allons d’abord nous attaquer au plus urgent, soit de refaire la chaussée. Nous allons ensuite nous pencher sur le réaménagement en profondeur d’un premier tronçon à l’est de Rodolphe-Forget», a indiqué Éric Alan Caldwell, responsable de l'urbanisme, du transport et de l'Office de consultation publique de Montréal au comité exécutif.

Pour financer ces travaux, l’administration Plante s’appuiera sur le Programme d'aménagement des rues artérielles. Des sommes de 312 millions $ ont été réservées dans le dernier Programme triennal d’immobilisations (PTI).