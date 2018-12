Hexo poursuivi pour avoir mal étiqueté du cannabis

Une étudiante de Colombie-Britannique a porté plainte contre le producteur québécois Hexo et la société publique BC Cannabis Stores pour lui avoir vendu un produit mal étiqueté qui l’a empêché d’étudier.

Kimberley Webster a acheté un vaporisateur le lendemain de la légalisation dans la boutique de Kamloops. Le produit devait contenir un fort taux de cannabidiol (CBD), réputé puissant anti-inflammatoire et antidouleur qui ne cause pas d’effets d’euphorie, et un faible taux de THC, molécule psychoactive.

Or, le taux de concentration des deux ingrédients était inversé sur l’étiquette - fort en THC, faible en CBD -, comme l’a confirmé un courriel de BC Cannabis Stores reçu un mois plus tard.

Elle a alors porté plainte au civil contre Hexo, BC Cannabis Stores, ainsi que BC Liquor Distribution Branch, dont dépend la société de vente de cannabis.

«Les défendeurs ont omis d'avertir la demanderesse des dangers de ce produit, et [...] il a été mal étiqueté au moment de l'achat, indique la déposition obtenue par «Kamloops This Week». Les accusés [...] ont été négligents en omettant d'avertir le plaignant.»

La jeune femme de 27 ans n’a pas pu «respecter ses engagements» comme étudiante à l’université Thompson Rivers, puisque l’incident a eu lieu pendant sa session d’examens et a eu des répercussions sur ses notes.

«C’est injuste, a déclaré Mme Webster à «Kamloops This Week». J’ai commencé à devenir anxieuse au point d’avoir peur de mon sofa, ce qui est étrange.»

Dans sa requête, la plaignante a indiqué être peu familière avec les effets du cannabis et avoir acheté le vaporisateur avec un collègue dans le but d’écrire un article scientifique sur l’étiquetage des produits de cannabis récréatifs.

«Nous avons décidé de goûter et c'est parti de là, a-t-elle déclaré. Nous ne pouvions pas arrêter de rire pour n’importe quoi. Tout le monde pensait que nous étions fous.»

Aucun des trois accusés n’a commenté la poursuite, a écrit le «Kamloops This Week».