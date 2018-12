Une première Québécoise championne du monde

La Québécoise Marie-Ève Dicaire s'est imposée par décision unanime devant l'Uruguayenne Chris Namus pour mettre la main sur le titre IBF des super mi-moyens, samedi soir, au Centre Vidéotron de Québec.

Elle devient ainsi la première Québécoise à remporter un titre mondial en boxe.

La pugiliste de Saint-Eustache a livré un combat méthodique du début à la fin. Rapide, précise, elle n'a pas donné beaucoup de chances à son adversaire, d'autant plus que celle-ci possédait une meilleure force de frappe.

«On l'a fait. Il y a quatre ans, on pensait que je n'allais plus jamais boxer, il y a eu une équipe qui a cru en moi. Et on l'a fait», a mentionné la nouvelle championne, après le combat.

La Québécoise, sur le bout des pieds la plupart du temps, a néanmoins dû puiser au fond de ses ressources pour l'emporter.

«Mes jambes étaient brûlées à un moment donné, mais j’ai entendu la foule et ça m'a donné de l'énergie», a expliqué la gagnante, qui a terminé le 10e et dernier rounds en assénant plusieurs solides gauches à sa rivale.

Dicaire a affirmé qu'elle ne prévoyait pas accorder de combat revanche à Namus. Elle vise plutôt d'autres ceintures mondiales.