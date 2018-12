«La course des tuques» ou le plaisir de jouer dehors

La gang d’amis est de retour! Cette fois-ci, leurs aventures hivernales les conduisent sur la piste d’une course de luges, de quoi donner envie de s’amuser dans la neige.

Dans ce nouvel opus, François les Lunettes (voix d’Hélène Bourgeois Leclerc) s’affaire à construire la luge la plus rapide. C’est qu’il veut absolument que sa pilote Sophie (voix de Mariloup Wolfe) batte Zac (voix de Mehdi Bousaidan), un nouveau venu plutôt prétentieux. Mais voilà, avec l’aide de sa cousine Charlie (voix de Ludivine Reding), Zac triche et remporte le trophée. Il n’en faut pas plus pour que François exige une revanche. Mais la rivalité des deux garçons pourrait bien éclabousser toute la gang! Voici ce que les comédiens ont partagé de leurs personnages ainsi que leurs réflexions sur ce film d’animation familial qui ouvre en grand la saison des Fêtes.

Hélène Bourgeois Leclerc, alias François les Lunettes

Temps passé en studio: une quinzaine d’heures

«On retrouve François au même âge. Dans le premier film, c’est un personnage qu’on connaissait comme étant créatif et ingénieux, ambitieux aussi, mais extrêmement débrouillard. Il était beaucoup dans le plaisir. Cette fois-ci, il tombe vraiment dans l’ambition démesurée, due à la compétition qu’amène cette course. Avec Zac, ça devient vraiment une guerre d’ego et d’ambition.»

Mehdi Bousaidan, alias Zac

Temps passé en studio: quatre ou cinq jours

«Pendant les courses, il a fallu que je crée les cris et j’ai trouvé ça très amusant. C’est la partie que j’ai le plus aimé.»

«Zac ne représente pas l’archétype du méchant. Je trouve le "fun", surtout pour les jeunes, d’avoir un personnage qui, au fond, est comme les autres enfants. Il n’est pas méchant, il est maladroit. Il fait des erreurs parce qu’il veut plaire. Son objectif est de rentrer dans le groupe, mais il ne le fait pas de la bonne façon. Il est dans la confrontation et dans la compétition.»

Mariloup Wolfe, alias Sophie

Temps en studio: une journée

«Je retrouve mon personnage. C’est la même fille, elle est mise au défi dans son amitié avec François les Lunettes. Jusqu’où va-t-on pour gagner, c’est la question posée par le film. Je pense que les personnages ont mûri parce qu’on pousse plus loin leurs conflits. On va plus loin dans leur ressenti.»

«Le film est un grand voyage sur l’amitié.»

Ludivine Reding, alias Charlie

Temps passé en studio: environ sept heures

«En entrant en studio, j’ai parlé avec Benoit, le réalisateur et je lui ai dit ce que je pensais de Charlie et nous l’avons travaillée ensemble. Nous avons eu beaucoup de "fun", ça s’est passé très facilement.»

«C’est un personnage tellement intéressant au niveau de sa trame narrative. À première vue, elle est gentille et souriante, mais elle est quand même tellement influencée par Zac qui est "tannant". Encore plus intéressant, c’est quand elle découvre sa passion pour le chant. Je souhaite à tous les jeunes de trouver quelque chose qui les passionne.»

«La course des tuques» déboule sur les écrans de la province enneigée dès le 7 décembre.

Le doublage, de père en fille...

Avant de devenir la «Fugueuse» de la série télévisée, Ludivine Reding a fait ses premiers pas à l’écran dès l’âge de neuf ans comme doubleuse... ce qui n’est pas étonnant puisque son père, Sébastien, est lui aussi doubleur et directeur de plateau. Il lui est donc arrivé de diriger sa fille à de nombreuses reprises au cours des ans! Et il se souvient...

«Depuis quelques années, ça va super bien, et «La course des tuques» s’est très bien passée. En tant que parent, on est souvent exigeant avec nos enfants. J’ai toujours appris à Ludivine, aussi bonne soit-elle, à toujours s’améliorer. Lorsqu’elle était plus jeune... En tant que parent, on a moins de filtre, moins de tact et on est plus impatient alors que je n’aurais jamais eu cette impatience avec un autre comédien. Il y a eu des périodes où elle était plus nerveuse de travailler avec son père!», a raconté Sébastien.