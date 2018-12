La SQ toujours à la recherche du prisonnier Patrick Gélinas

La Sûreté du Québec est toujours à la poursuite de Patrick Gélinas, un prisonnier qui s’est évadé du palais de justice de Shawinigan jeudi.

Différents lieux que l’accusé fréquentait ont déjà été inspectés par les enquêteurs depuis jeudi. Le corps policier ne communique toutefois pas où les recherches sont actuellement menées.

À LIRE ÉGALEMENT

Fraîchement condamné, il s'évade du palais de justice

L’homme de 42 ans a pris la poudre d’escampette lorsque le verdict de son procès pour production de cannabis et pris de conditions, pour lequel il a écopé de six mois de prison, venait de tomber. Il s’est alors mis à courir vers la sortie et a réussi à tromper la vigilance des agents de sécurité, une fois arrivé à l’extérieur.

Cette évasion a soulevé des questions de sécurité au sein du palais de justice, puisqu’aucune caméra de surveillance n’a pu retracer le chemin de Gélinas.

L’homme mesure 1 m 72 (5 pi 8 po) et pèse 68 kg (150 lb). Il a les cheveux et les yeux bruns et portait un haut noir et un jean délavé gris foncé lorsqu’il s’est échappé du palais de justice.

«C’est certain que mon conseil actuel, c'est de communiquer avec moi ou directement avec les policiers de la Sûreté du Québec afin de se rendre. La situation ne peut qu'empirer présentement. Il faut à tout prix éviter que cela dégénère davantage», avait confié à TVA Nouvelles son avocat Serge Milette.

Les personnes qui verraient le suspect doivent communiquer avec le 911.