Labeaume fait le plein d’idées sur le numérique

Régis Labeaume a visité, hier, la Station F à Paris, le plus gros incubateur du monde pour les entreprises technos en démarrage, dont il compte bien s’inspirer pour son propre projet à Québec.

Le maire de Québec a fait le plein d’idées au cours de sa mission en France, dans le secteur du numérique, pour alimenter sa réflexion sur le modèle qu’il souhaite mettre en place, avec l’aide de Québec International, dans le quartier Saint-Roch.

Acquisition d’un local

Comme le révélait «Le Journal» il y a quelques jours, M. Labeaume envisage l’acquisition d’un local d’au moins trois étages afin d’y concentrer les activités des start-ups technos (entreprises en démarrage), de formation pour les développeurs et de «coworking» (espaces de travail partagés).

«C’est une visite de plus qui nous fait préciser notre modèle. On pense à tout ça», a-t-il confié, hier, à l’issue de son passage à la Station F, où l’on trouve plus de 1000 start-ups, appuyées dans certains cas par des géants du numérique comme Microsoft et Ubisoft.