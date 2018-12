«Le poirier sauvage»: Vers l’âge adulte

Le cinéaste turc Nuri Bilge Ceylan s’intéresse cette fois-ci à la relation entre un père et son fils.

Choisi par la Turquie pour représenter le pays aux Oscars et sélectionné au Festival de Cannes en mai dernier, «Le poirier sauvage» est, avec une durée de 3 h 08, une œuvre dense et exigeante.

Sinan (Aydın Doğu Demirkol) est tout juste diplômé. Son rêve est d’être publié – son ouvrage s’intitule «Le poirier sauvage» – lorsqu’il retourne dans son village natal, situé près de Çanakkale. Cette ville portuaire est une destination touristique située non loin de l’ancienne ville de Troie (on a d’ailleurs droit au cheval construit pour le film avec Brad Pitt).

Le père de Sinan, Idris (Murat Cemcir), est un professeur criblé de dettes. Joueur compulsif, il a emprunté de l’argent à toutes les personnes possibles du village, ce qui limite Sinan, qui cherche également des deniers pour éditer son essai.

Les paysages et les décors filmés par Nuri Bilge Ceylan sont aussi remplis de sous-entendus que les dialogues du long métrage. Asuman (Bennu Yıldırımlar), la mère de Sinan et sa soeur Yasemin (Asena Keskinci) l’accueillent avec indifférence alors qu’elles regardent un feuilleton à la télévision. Des imams discutent du libre arbitre au milieu des champs. Un auteur donne des conseils au jeune homme. Le maire du village explique à Sinan qu’il ne peut assumer les coûts d’impression que si l’essai fait la gloire de la localité.

Au fil de la projection, «Le poirier sauvage» s’impose comme une œuvre qui explore, non pas tant la relation d’un père et de son fils, malgré l’intrigue évidente, mais plutôt le passage à l’âge adulte et l’acceptation des responsabilités – et des compromis nécessaires – qui viennent avec. Sinan sera-t-il professeur comme son père? Que lui apporte le diplôme qu’il a en poche? Son rêve d’être publié suffira-t-il à le combler? Autant de questions qui font du jeune homme un protagoniste avec lequel on peut s’identifier.

Œuvre indéniablement poétique, «Le poirier sauvage» n’est pas facile d’accès, mais son charme finit par opérer et par laisser un souvenir délicieux.

Note : 3,5 sur 5