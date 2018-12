Les projecteurs braqués sur les courts métrages

Amoureuse du cinéma québécois, Julianne Côté aura vu les 44 courts métrages du Festival Plein(s) Écran(s) lorsque s'amorcera sur Facebook la troisième édition de ce rendez-vous entièrement gratuit, le 5 décembre prochain.

Porte-parole de cet événement qui «a de la gueule», l'actrice avoue être attirée par le côté singulier de ce rassemblement cinéma. «Avec Plein(s) Écran(s), il y a une volonté de changer les choses, de les amener ailleurs. Je trouve qu'on s'y prend bien.»

L'accessibilité et la gratuité sont deux des avantages marqués de l'initiative. Pas besoin de se déplacer en salle pour voir ces œuvres d'une dizaine de minutes chacune que Julianne Côté qualifie de «petits ovnis».

«Dans l'autobus, au lieu d'aller sur le compte Instagram d'une vedette pop, tu peux écouter une vue. Il y a quelque chose de rassembleur, de facile et, en même temps, comme les films vont être partagés quatre à la fois par jour, mais disponibles que 24 heures, il y a une énergie de festival et une petite urgence.»

Un art fort et énergique

Embauchée sur le plateau de longs métrages («Ça sent la coupe», «Tu dors Nicole») et à la télé («Le jeu», «Le chalet»), Julianne Côté prend tout de même part régulièrement au tournage d'un court métrage. «J'en fais au moins un par année. On dirait que ça dégourdit, c'est un petit "thrill". Il y a un nouveau souffle attaché à ça qui est très intéressant.»

Pour elle, le format court a bien des qualités. «La force, c'est l'énergie qui y est injectée. On sent tout le temps l'amour. C'est vibrant et c'est un bel exercice artistique. On peut vraiment se permettre d'aller ailleurs; ça prend moins de temps, c'est moins d'implication financière, de jours de tournage. Pour moi, il y a une imagination débordante associée à ça, qui est un peu sans limites. Il y a moins de contraintes.»

Surprises et découvertes

Selon Julianne Côté, le public va être surpris par les films de Plein(s) Écran(s). D'agréables découvertes sont à prévoir, comme celle qu'elle a fait en regardant «Paupière mauve», court qu'elle a adoré et qui donnera le coup d'envoi du festival.

Regarder une œuvre cinématographique, tient-elle à ajouter, va plus loin que le simple fait d'aimer ou pas un projet. «Ce qui est beau avec le cinéma, c'est qu'avec n'importe quel film dans le monde, tu retires toujours quelque chose.»

Le Festival Plein(s) Écran(s) se déroulera du 5 au 15 décembre sur Facebook (facebook.com/pleinsecrans). Quatre courts métrages seront déposés chaque jour en ligne, mais tous devront laisser leur place après 24 heures.