Libération refusée en raison de sa haine envers les femmes

Un homme qui a tué sa copine en lui infligeant 14 coups de hache en 2010 manifeste encore de la haine envers les femmes et ne pourra sortir de prison, a décidé hier la Commission des libérations conditionnelles.

John-Ross Weizineau, 32 ans, tentait d’obtenir une libération conditionnelle totale ou avoir des sorties sans escorte. Il n’aura ni l’un ni l’autre.

«Son agente de libération a dit aux commissaires qu’il représentait encore un risque très élevé pour la société», rapporte Allan Gauthier, le frère de la victime, Cindy Gauthier.

«C’est libérateur. Enfin, des gens ont compris qui il est. Il n’a pas changé et ne changera jamais», ajoute la mère, Louise Guimond.

La mort de Cindy Gauthier, 26 ans, remonte à juin 2010. Son corps mutilé a été retrouvé dans un boisé de Chibougamau.

Weizineau a avoué son crime à la police, mais l’information n’a pas été admise en preuve au cours du procès en raison d’une faute policière. Les enquêteurs qui l’ont interrogé ne lui ont pas lu ses droits.

Originaire d’Obedjiwan près de La Tuque, Weizineau a été reconnu coupable d’homicide involontaire au terme d’un procès devant jury, en novembre 2012.

Il avait plaidé l’intoxication pour se défendre et les jurés l’ont cru. Il avait été condamné à 16 ans de pénitencier.

Enragé

Plus de huit ans après le drame, l’Atikamekw de 32 ans continue de manifester «une très grosse rage» envers les femmes, selon Allan Gauthier.

«Il a même avoué aux commissaires qu’il voulait tuer celle qu’il a abordée (après le meurtre de Cindy) avant d’être arrêté à Dolbeau-Mistassini alors qu’il était déguisé en fille.»

Confiance en la justice

La famille de la victime avait composé une lettre qui a été lue aux commissaires des libérations conditionnelles.

«Nous vous prions, par votre décision, de nous redonner un semblant de confiance dans les systèmes judiciaires et carcéraux. Nous estimons que le verdict et la sentence qui lui a été imposée sont beaucoup trop légers pour le crime qu’il a commis. Nous vous demandons donc de prendre la balle au bond et de lui refuser toute forme de liberté afin de réparer cette injustice dont le système judiciaire nous a rendus victimes», a écrit Allan Gauthier.