Ma vie en films: Alexe Gaudreault marquée par «Selena»

L’ancienne candidate de «La Voix» Alexe Gaudreault, qu’on peut entendre sur la trame sonore de «La course des tuques», parle de ses films clés...

Alexe, quel est votre premier souvenir d’une salle de cinéma?

J’étais toute petite! Ma mère m’emmenait au IMAX des Galeries de la Capitale. Et nous allions voir des documentaires sur l’océan, les baleines, les poissons. J’étais tellement petite que le siège se refermait sur moi! Il fallait que ma mère amène des coussins pour que je voie quelque chose!

Quel a été votre premier film marquant?

«Selena» avec Jennifer Lopez. C’est la vie de la chanteuse Selena, qui venait de Corpus Christi. Ça m’a marquée parce qu’il s’agit de la naissance d’une chanteuse, de sa carrière. Je veux être chanteuse depuis que je suis toute petite, donc le film m’a toujours passionné. C’est une belle histoire, mais malheureusement, elle a été assassinée par une personne qui s’occupait de son cercle d'admirateurs. J’avais tellement pleuré! Là, j’ai 26 ans et je l’ai écouté au moins une trentaine de fois. Je connais les chansons en espagnol et les répliques par cœur. C’est «Selena» qui m’a peut-être permis de réaliser que je voulais être chanteuse. C’était la première fois que je voyais une scène, c’était flamboyant, intriguant, beau.

Et plus récemment?

«Une étoile est née» avec Lady Gaga et Bradley Cooper. Nous sommes allés le voir avec mon copain et un couple d’amis. Nous sommes restés dans la salle cinq minutes après la fin. J’ai trouvé le film extrêmement touchant. J’ai la trame sonore dans mon téléphone et les trois semaines suivant le film, je n’ai écouté que ça.

Dans quel film aimeriez-vous vivre?

Mon côté «geek» et science-fiction fait que j’aimerais vivre dans «Star Wars». Je ne pense pas que je serais une princesse, je serais quelqu’un de plus «badass», membre de la Révolution.

Qui a été votre premier «kick» au grand écran?

Leonardo DiCaprio dans «Titanic». Il était tellement beau!

La trame sonore qui a bercé votre adolescence?

Celle de «C.R.A.Z.Y.» de Jean-Marc Vallée. Ça m’a fait découvrir des chansons qui ne sont pas du tout de mon époque. J’ai «capoté» sur ce film. Je l’ai vu quatre fois quand il est sorti!

Un film qui vous a traumatisée, enfant?

«E.T. L’extraterrestre»! Je voulais tellement qu’il soit mon ami! Quand le gouvernement vient le chercher et qu’ils l’emmènent et qu’il dépérit, je criais! J’étais tellement émotionnellement impliquée! Encore à ce jour, je l’écoute et je pleure.

Le classique que vous n’avez toujours pas vu?

Tout ce qui est film de guerre comme «Il faut sauver le soldat Ryan» ou «Coeur vaillant».

Une réplique de film que vous utilisez dans la vie courante?

C’est plus une réplique d’émission de télévision. Dans «Friends», Joey dit toujours «How’re doin’?» Mon chum et moi, on se le dit tout le temps, surtout le matin.