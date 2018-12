Mylène Mackay: la trentaine heureuse!

Dans «Les honorables», Mylène Mackay campe une avocate criminaliste dont la soeur meurt assassinée. Dans le film «Mafia inc.», elle se glisse dans la peau de la fiancée d’un mafieux. Pour plonger dans des univers aussi sombres, la comédienne fait le plein de lumière. Voyages, yoga et famille: elle a assurément la trentaine heureuse!

Namasté

«Chaque année, je m’offre une retraite de yoga. Mon endroit de prédilection: le Mexique, du côté Pacifique. Par contre, en janvier prochain, c’est vers l’Indonésie, et plus particulièrement à Bali, que j’irai faire du yoga. J’ai découvert le yoga immédiatement en sortant de l’école de théâtre. Bien plus qu’une simple activité, c’est devenu un mode de vie! Hatha, Ashtanga, Bikram... peu importe le type de yoga, cette discipline m’aide à canaliser mon énergie et à passer calmement à travers des journées de tournage intenses», explique Mylène.

Un agent en Californie

«Ma tante habite San Diego et chaque année, je vais la visiter. Elle travaille comme spécialiste en comportement canin. Grâce à elle, j’ai un pied-à-terre en Californie, alors j’en ai profité pour me dénicher un agent pour me représenter là-bas. Jusqu’à présent, j’ai passé des auditions à distance, à travers la caméra. Je suis bilingue, mais j’ai un accent québécois lorsque je parle anglais, alors si je décroche un rôle aux États-Unis, il me faudra travailler avec un "coach". Cela dit, je n’ai pas l’intention de tout quitter pour aller tenter ma chance aux États-Unis! Je suis pleinement comblée avec ma carrière ici, mais j’aime bien l’idée d’ouvrir mes horizons!», détaille l’actrice.

Ma sœur, mon amie

«Ma soeur Catherine, c’est l’être humain le plus merveilleux au monde! Elle est non seulement ma soeur, mais aussi ma meilleure amie, et ma plus grande admiratrice! Elle

regarde tout ce que je fais, et lit tous les articles me concernant. (rires) Elle a étudié à l’Institut du tourisme et d’hôtellerie du Québec, en gestion, et a repris l’entreprise de semences biologiques de mes parents. Depuis 40 ans, nos parents, jardiniers et herboristes, sont propriétaires de l’entreprise écologique Les jardins du Grand-Portage. C’est un lieu magnifique, ouvert au public durant la saison estivale», expose Mylène.

L’heureuse trentaine

«J’ai célébré mon 31e anniversaire de naissance en juillet dernier et, sincèrement, j’apprécie ce que m’apporte la trentaine sur le plan professionnel! Cette année, après avoir campé une avocate criminaliste dans le thriller "Les honorables", j’enchaîne avec le film "Mafia inc.", réalisé par Podz. J’y incarne une femme forte, qui évolue dans un univers rempli de testostérone. Ces deux personnages m’amènent dans des zones assez haineuses. Je crois que chaque rôle arrive au bon moment: à 31 ans, j’ai la maturité et le détachement nécessaires pour plonger dans ces personnages sans être submergée», observe l’artiste.

Mylène, la gaffeuse

«Sur les plateaux de tournage, je suis celle qui salit son costume, qui échappe son dîner. Je suis tellement dans la peau de mon personnage, que lorsque j’arrête de jouer, je suis distraite. Quand la costumière me dit que je peux aller manger avec les vêtements de mon personnage, je préfère me changer, parce que je me connais: je suis gaffeuse. Mais il paraît que c’est mon petit côté attachant!», rigole Mylène.

«Les honorables», offert en exclusivité sur Club illico dès le 10 janvier. La sortie du film «Mafia inc.» est prévue pour 2019.