Le Canadien de Montréal a soumis le nom de l’attaquant russe Nikita Scherbak au ballottage, samedi.

Le natif de Moscou n’a pas encore joué un seul match avec le Tricolore cette saison, ayant par ailleurs obtenu un but en cinq rencontres avec le Rocket de Laval dans la Ligue américaine.

Lors des deux campagnes précédentes, Sherbak, 22 ans, a disputé 29 rencontres dans l’uniforme du Canadien, ayant récolte sept points, dont cinq buts. Il a été un choix de première ronde du club montréalais, le 26e au total, lors du repêchage de 2014.

Les autres formations de la Ligue nationale de hockey ont jusqu’à dimanche midi pour le réclamer.

Parmi tous les joueurs repêchés au premier tour en 2014, seulement trois athlètes ont disputé moins de matchs que Scherbak dans la LNH, soit Michael Dal Colle, sélectionné au sixième rang par les Islanders de New York, Connor Bleackley (23e - Avalanche du Colorado) et John Quenneville (30e - Devils du New Jersey).