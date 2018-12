Olivier Dion à la conquête du marché américain

Justin Timberlake, Justin Bieber et Shawn Mendes n’ont qu’à bien se tenir: le chanteur québécois pourrait bien séduire leurs admirateurs (et admiratrices!) avec l’irrésistible «Curious», le premier extrait de son album anglophone. Après avoir conquis le Québec et la France, Olivier Dion élargit ses horizons!

Olivier, le clip qui accompagne la chanson «Curious» est magnifique. Le tournage s’est-il déroulé à New York?

Non. C’est un vidéoclip «new-yorkais» tourné au Québec! (rires) Nous avons enregistré la majorité du clip à Montréal, puis le réalisateur a ajouté des images des rues de New York. Petit secret de tournage: lorsqu’on me voit conduire un taxi jaune typiquement new-yorkais, je suis en fait dans une automobile de location, que je conduis dans les rues de Montréal.

Avec «Curious», le premier extrait de ton album anglophone, tu vises visiblement le marché américain.

C’est certain que j’aimerais conquérir les États-Unis; je ne m’en cache pas. Mais je vise plus large que ça. J’ai signé avec Sony Musique France et je possède déjà une certaine notoriété auprès du public français, alors j’aimerais que mes chansons voyagent partout en Europe, comme en Angleterre, en Allemagne, etc.

Tu mènes ta carrière sur deux continents. Où te considères-tu comme chez toi?

C’est une question que je me suis souvent posée ces derniers temps! (rires) J’ai loué un appartement à Paris pendant plusieurs mois lorsque j’étais de la comédie musicale «Les 3 mousquetaires». Quand j’étais de passage au Québec ou à Los Angeles, j’habitais chez des amis. Puis, je me suis finalement pris un appartement ici, au mois de juillet dernier. Montréal, c’est donc mon point d’ancrage, même si je me sens partout chez moi!

À quand la sortie de ton album?

Début 2019, mais je n’ai pas encore de date officielle. Je me suis surtout fait connaître par des projets collectifs: «Star Académie» ici, «Danse avec les stars» et «Les 3 mousquetaires» en France. J’ai hâte de montrer mes vraies couleurs, de révéler ma personnalité à travers mes chansons. J’ai coécrit la majorité des titres qui se retrouvent sur mon album, enregistré à Los Angeles l’été dernier.

En terminant, tes admirateurs s’emballent sur le web: ils croient que la jolie jeune femme à tes côtés dans le clip «Curious» est ta nouvelle flamme!

Il s’agit de Kim Bruneau, une courtière immobilière québécoise, qui travaille aussi comme mannequin dans ses moments libres. Les gens croient que c’est mon amoureuse? Eh bien, laissons-les croire ce qu’ils veulent! (rires)

Pour suivre les activités du chanteur, rendez-vous à olivierdion.fr.