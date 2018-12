«The Perfect Kiss»: quand c’est mauvais...

Saviez-vous que Lucie Vondrackova, femme (ou future ex-femme s’il faut en croire les rumeurs) de Tomas Plekanec, ancien joueur du Canadien de Montréal, tentait de s’imposer au cinéma?

Dans «The Perfect Kiss», Lucie Vondrackova, qui est également chanteuse, est Tanya, une trentenaire un peu tête en l’air qui rêve de trouver l’amour. Elle semble travailler pour une agence immobilière de luxe, mais son côté fantasque et son manque de sérieux font qu’elle perd rapidement son travail.

Qu’à cela ne tienne, elle part de chez ses parents (Luc-Martial Dagenais, Liliana Komorowska), avec qui elle habite encore, pour aller squatter le canapé de Britney (Sophie Gendron), sa meilleure amie. Évidemment, la Britney en question a des problèmes de couple dans lesquels Tanya se trouvera embarquée.

Tourné à Montréal (on reconnaît notamment Habitat 67 et le centre-ville), ce long métrage de la réalisatrice Tina Adams (un pseudonyme pour Martina Adamcova, qui agit également à titre de productrice exécutive et tutti quanti) est d’un ridicule rare.

Les dialogues sont d’une stupidité affligeante comme en témoignent ceux des parents de Tanya, qui sont des espèces d’espions surveillant leur fille à coup de GPS. Les situations prêtent à rire comme lorsque Tanya rencontre un étranger, dont tombe amoureuse illico, dans un parc. Évidemment, l’homme ne sera pas ce qu’il prétend être et s’avèrera un parfait profiteur.

Le reste est cousu de fil blanc, les femmes sont d’aimables idiotes, des empêcheuses de tourner en rond ou encore des âmes esseulées à la recherche de l’homme parfait, la perfection, ici, se définissant par la l’importance du compte en banque.

Au-delà de la curiosité de voir la femme de Tomas Plekanec à l’écran, «The Perfect Kiss» n’apporte rien. Et si vous voulez vraiment voir l’épouse d’un ancien joueur du Canadien, dirigez-vous du côté de Maripier Morin, impeccable dans «La chute de l’empire américain» de Denys Arcand!

Note: 1 sur 5