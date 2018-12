Une entreprise de Donald Brashear fait faillite

Une entreprise immobilière de l’ancien dur à cuire du Canadien Donald Brashear est en faillite, ce qui risque de priver le fisc de dizaines de milliers de dollars.

«Il a acheté les actions de l’entreprise en pensant que c’était la bonne façon d’investir et il s’est ramassé avec des surprises», raconte le syndic Éric Villeneuve, du cabinet Tremblay et Cie.

Ces surprises, ce sont des dettes fiscales de plus de 180 000 $ léguées par l’ancien propriétaire de l’entreprise, Constructions Urbi de Québec.

Revenu Québec réclame plus de 122 000 $, et Revenu Canada près de 60 000 $.

Dettes de 2,2 millions $

Rebaptisée Les Immeubles Brash 87, l’entreprise est propriétaire d’un édifice à logements situé au 20405, boulevard Henri-Bourassa, dans l’arrondissement de Charlesbourg.

M. Villeneuve s’attend à pouvoir vendre la propriété pour 2,2 millions $, soit sa valeur en vertu de l’évaluation municipale de la Ville de Québec.

Or, comme Les Immeubles Brash 87 doivent 1,7 millions $ en hypothèques garanties au prêteur ontarien First National et 500 000 $ à la firme Gestion Danert de Québec, il y a peu de chances qu’il en reste pour le fisc et les autres créanciers.

Les créances ordinaires de l’entreprise de M. Brashear s’élèvent à près de 21 000 $, dont 10 000 $ dus à Hydro-Québec.

Autre propriété visée

Au printemps, un créancier a demandé la vente sous contrôle de justice d’une autre propriété appartenant à l’ancien bagarreur du Canadien, située sur la rue Astrid, à Québec.

Plus tôt cette année, M. Brashear a vendu une résidence de Lac-Beauport. Construite en 2013, la propriété était à vendre pour 569 000 $, soit près de 100 000 $ sous l’évaluation municipale.

En mars, l’ex-hockeyeur a aussi vu la Municipalité de Petite-Rivière-Saint-François signifier un avis de saisie pour un terrain en raison d’une dette de 5350 $.

Aujourd’hui âgé de 46 ans, M. Brashear a disputé 1025 matchs de saison régulière dans la Ligue nationale de hockey, récoltant 85 buts et 2634 minutes de pénalités.

Au cours de sa carrière, il a empoché 15,4 M$, selon le site internet de Hockey Zone Plus.