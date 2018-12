Adonis Stevenson: le fil des événements, minute par minute

Le boxeur québécois Adonis Stevenson lutte pour sa vie après avoir été plongé dans un coma artificiel au lendemain du knock-out brutal qu’il a subi au Centre Vidéotron.

Voici le fil des événements, minute par minute.

Samedi 1er décembre

-20h: Les deux boxeurs font leur marche vers le ring du Centre Vidéotron.

-20h08: C’est le début du combat entre Adonis Stevenson et Oleksandr Gvozdyk

-20h20: Stevenson visite le plancher dans les premières secondes après un coup de puissance de Gvozdyk. L’arbitre Michael Griffin indique que c’est une glissade.

-20h42: Stevenson ébranle Gvozdyk avec une solide gauche au 10e round. Toutefois, l’Ukrainien est retenu par les câbles. Celui-ci est en mesure de finir l’assaut en force.

-20h48: Gvozdyk augmente la cadence. Il ébranle Stevenson dans la première minute du 11e round. Le champion tombe en mode survie. L’Ukrainien finit le travail avec une combinaison puissante avec 20 secondes à faire. Le champion s’écroule comme un sac de sable.

-20h53: Stevenson est toujours au sol avec son protecteur buccal en bouche. Le médecin de la Régie est à ses côtés avec son entraîneur Sugar Hill. Il se relève péniblement et il n’est pas capable de se rendre à l’arbitre Griffin pour l’annonce du verdict.

-20h58: Stevenson retourne tranquillement au vestiaire avec son équipe. Il est encore sonné, mais il est capable de communiquer avec eux. Lors des minutes suivantes, il obtient le feu vert du médecin de la Régie.

-21h10: Yvon Michel se rend dans le vestiaire de Stevenson. Les deux hommes discutent de la carte des juges et le boxeur mentionne qu’il aurait aimé être plus agressif dans les premiers rounds. Le superviseur de la WBC Rex Walker lui parle également en venant lui remettre sa ceinture.

-21h20: Stevenson décide de prendre une douche. À sa sortie, il ressent à nouveau des étourdissements et il a de la difficulté à se tenir debout. Un membre de son équipe va chercher le médecin Francis Fontaine en urgence. Celui-ci n’aime pas les symptômes de Stevenson et demande qu’on transporte le boxeur à l’Hôpital de l'Enfant-Jésus qui est spécialisé dans les traumas crâniens.

-21h27: Stevenson grimpe de peine et de misère dans une civière pour le transport en ambulance. Il aurait perdu connaissance pendant le trajet vers l’hôpital.

-21h36: Arrivée de Stevenson à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus.

Dimanche 2 décembre

-2h30: Le promoteur Yvon Michel annonce qu’Adonis Stevenson est dans une condition critique aux soins intensifs. Par la suite, on a assisté à une vague de prières et d’encouragements de la part des intervenants du monde de la boxe.

… aux soins intensifs, à l’hôpital, suite à son combat contre Oleksander Gvozdyk. Ils apprécient l’inquiétude et le support de tous. Il n’y aura aucun autre commentaire pour l’instant et ils demandent respectueusement votre compréhension dans leur désir de rester en privé. 2sur2 — Yvon Michel (@yvonmichelGYM) 2 décembre 2018

AVIS, nouvelles sur la condition d’Adonis

La famille de .@AdonisSuperman et les dirigeants de Groupe Yvon Michel sont présentement auprès d’Adonis Stevenson. Ils souhaitent informer les amis et les supporters qu’Adonis est présentement dans une condition critique (1sur2) — Yvon Michel (@yvonmichelGYM) December 2, 2018

De la part de toute la famille d’Adonis, de sa conjointe Simone God et de GYM merci de vos nombreux messages d’encouragements et de supports. #Superman est actuellement sous surveillance médicale attentive de médecins très compétents dans un environnement contrôlé. #hope — Yvon Michel (@yvonmichelGYM) 2 décembre 2018

-8h30: On apprend que «Superman» repose dans un état stable après avoir été plongé dans un coma artificiel. Les prochaines heures seront cruciales pour l’ancien champion.

Les journées de lundi et mardi seront décisives, lorsque les médecins devront décider de réveiller ou non le boxeur, et tenter d’analyser dans quel état cérébral il se retrouvera.

Mise à jour sur .@AdonisSuperman: l’état d’Adonis est passé de critique à une évolution vers la stabilité d’hier à aujourd’hui ce qui est, dans les circonstances, une bonne nouvelle. (1de3) — Yvon Michel (@yvonmichelGYM) 2 décembre 2018