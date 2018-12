Besoin d’hébergement pour les itinérants et leur animal

Des intervenants du milieu de la rue réclament plus de services d’hébergement qui acceptent les animaux des itinérants après qu’au moins deux chiens appartenant à des sans-abris soient morts de froid à Montréal, au cours du dernier mois.

Une situation dénoncée par Caroline Leblanc, qui a elle-même vécu dans la rue avec son chien dans le passé et qui vient de conclure un mémoire de maitrise cette année sur l’importance qu’un animal peut avoir pour aider un itinérant à mettre sur les bons rails sa vie.

Selon la chercheuse, près de 10% des sans-abris ont un animal domestique dans la métropole, mais seulement deux établissements ouvrent ses portes à ce type de clientèle: le Bunker et le Refuge des jeunes de Montréal. Pour accéder à un de ces deux centres, il faut toutefois être âgé au maximum de 25 ans.

« Il y a une urgence d’agir. Il est temps que les organismes et les politiciens se mobilisent pour cet enjeu-là qui est majeur. Un animal de compagnie pour ceux qui sont dans la rue, c’est le point de départ pour prendre soin de soi. C’est souvent ça qui leur permet de s’accrocher à la vie, mais aussi à la société », explique Mme Leblanc.

Cette dernière indique que l’inaccessibilité aux ressources d’hébergement constitue une marginalisation supplémentaire pour les itinérants. « Pourtant, la littérature démontre que les organismes qui acceptent leur animal de compagnie permettent aux personnes qui vivent dans la rue une meilleure transition pour s’en sortir », peut-on lire dans son mémoire.

Deux morts confirmés

Même son de cloche pour Alexandre Paradis, fondateur de l'organisme SOS Itinérance.

« Il faut plus de centres ouverts la nuit pour ces personnes avec leur animal. Il y a des haltes-chaleur, comme le Toit rouge, mais je ne veux pas être méchant, ça ouvre seulement le 1er décembre. L’hiver a commencé au début du mois de novembre, bien avant le 1er décembre. On confirme que deux chiens d’itinérants au moins sont morts le mois dernier », souligne M. Paradis.

Une campagne GoFundMe a d’ailleurs été lancée la semaine dernière pour permettre à des citoyens d’acheter des vêtements d’hiver pour les chiens des personnes dans la rue. Plus de 3100$ ont été amassés en moins de sept jours.

Cette initiative est survenue après que le journal « Montreal Gazette » eut publié la semaine dernière l’histoire de Christian, un itinérant dont le chien est mort de froid dans ses bras.

La vétérinaire Isabelle Pinard, qui vient en aide aux animaux des personnes dans la rue, critique le manque d’actions de la ville dans ce dossier.

« J’ai communiqué avec la ville avant l’événement [de la mort d’un chien], mais rien de concret n’est mis en place à ce niveau-là pour aider ces gens, dont ceux qui ont plus de 25 ans. Par contre, les bénévoles agissent rapidement. On veut juste rencontrer la ville pour parler de l’enjeu. Le froid était plus tôt cette année, il faut amener les ressources plus tôt aussi », soutient Mme Pinard.

Le conseiller d'arrondissement de Verdun, Sterling Downey, a été nommé vendredi dernier par la mairesse Plante pour se pencher la question des mesures d'aide aux personnes en situation d’itinérance vivant avec des animaux de compagnie.

« Mon chien, c’est l’amour de ma vie »

Le « 24 Heures » est allé à la rencontre d’un jeune couple âgé de 20 ans, Gates et Keith, qui vit dans la rue et qui utilise les services du Bunker pour héberger leurs animaux.

« C’est sûr que c’est stressant de me dire que dans cinq ans, je ne vais plus avoir accès à un centre d’hébergement pour dormir avec mon chien si je suis encore dans la rue », avoue celle qu'on surnomme Gates, qui préfère taire son véritable nom.

La jeune femme affirme qu’elle n’aurait pas pu passer ces deux dernières années dans la rue sans sa bête. Elle espère aussi que la métropole s’activera pour donner des logements aux itinérants de plus de 25 ans et leur animal.

« Les gens doivent aussi arrêter de penser qu'on maltraite nos animaux parce qu’on est dans la rue. Au contraire, je pense à le nourrir avant moi. Quand il fait froid, c’est lui qui me réchauffe. Quand je dors, il me protège de gens qui m'approchent. Il fait dur sans moi et vice-versa », conclut celle qui vient tout juste d’adopter un rat comme nouvel animal de compagnie.