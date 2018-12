De l’équipement incompatible avec le reste du réseau

Si la ligne rose se concrétise telle que projetée, son équipement ne sera pas compatible avec le reste du réseau de métro, ce qui pourrait en rendre l’exploitation plus difficile, estime un élu, ancien membre du CA de la Société de transport de Montréal (STM).

«Si c’est le cas, il faudra construire des installations d’entretien et d’entreposage spécialement pour cette nouvelle ligne», écrit Marvin Rotrand dans une lettre envoyée au ministre des Transports François Bonnardel et à la ministre responsable de la Métropole Chantal Rouleau.

Conseiller municipal, M. Rotrand a siégé pendant 17 ans sur le conseil d’administration de la STM avant d’en être évincé il y a deux semaines.

Selon les plans préliminaires suggérés par l’administration Plante, la partie de la ligne rose reliant le centre-ville à l’ouest de la ville devrait être construite hors de la terre. Or, les trains du métro de Montréal roulent sur des pneus en caoutchouc, qui ne pourraient pas circuler à l’extérieur dans l’hiver québécois, affirme M. Rotrand. La ligne rose devrait donc être conçue autrement que le reste du système de métro, par exemple avec des trains à roues en acier.

«Cette question n’a jamais encore été soulevée, mais elle constitue un élément d’information essentiel pour évaluer la faisabilité de la proposition», ajoute-t-il, précisant que certaines villes comme Vancouver ont une ligne qui fonctionne indépendamment du reste de leur réseau.

Les métros sur roues en acier coûtent moins cher à construire et à exploiter que ceux munis de pneus en caoutchouc, nuance M. Rotrand, mais «il y a tout de même certains avantages à ce que le matériel roulant puisse circuler et à ce qu’on puisse le stationner et l’entretenir sur l’ensemble du réseau», soulève-t-il.

«Obsession» et «improvisation»

M. Rotrand a décidé de s’adresser au ministre pour que Québec soit saisi du projet, car il dit avoir de la difficulté à obtenir des réponses à ses questions de la part de l’administration municipale actuelle. Il estime que celle-ci est obnubilée par la ligne rose, ce qui détourne l’attention d’autres options qui pourraient bonifier le transport en commun à Montréal.

«Le gouvernement du Québec semble favoriser un projet de tramway vers l’est de la ville. C’est intéressant, mais Projet Montréal ne veut rien savoir. Je ne comprends pas pourquoi; vers Rivière-des-Prairies, il y a 220 000 personnes sans grande ligne pour les desservir», soulève M. Rotrand.

«Québec semble aussi ouvert à un prolongement de la ligne jaune, ce qui pourrait couper le nombre de véhicules qui viennent chaque jour à Montréal», ajoute-t-il.

Concernant l’ouverture du comité exécutif à étudier la possibilité de faire passer la ligne rose par LaSalle, M. Rotrand affirme aussi que le fait que le trajet ne soit pas encore arrêté démontre «l’improvisation» qui règne dans ce dossier.