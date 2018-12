Hausse du salaire minimum à 15 $ l’heure réitérée

Avec l’arrivée du nouveau gouvernement de la Coalition avenir Québec au pouvoir, des groupes syndicaux, communautaires et étudiants ont réitéré leur demande de voir le salaire minimum passer à 15 $ l’heure, soit 3 $ de plus que présentement.

Au moins 114 groupes ont signé une déclaration exigeant cette hausse au gouvernement de François Legault, qui doit faire sa première mise à jour économique lundi.

Ces groupes font valoir qu’une telle mesure aidera beaucoup de personnes puisque près de 230 000 Québécois travaillent au salaire minimum, et plus de 760 000 sont payés au-dessous de 15 $ l’heure.

«Étant donné que, pour la très grande majorité de la population, le salaire est la première source de revenus et que 21 % de la population salariée au Québec est payée à un salaire inférieur à 15 $ l’heure, nous considérons la hausse du salaire minimum à 15 $ comme étant une voie incontournable afin de lutter contre la pauvreté», disent ces groupes.

Ils précisent que les femmes et les personnes racisées, issues de l’immigration récente, handicapées ou autochtones sont plus touchées que les autres par le salaire minimum, et seraient par conséquent avantagées par cette mesure.

Ces organisations soulignent que l’Alberta et la Colombie-Britannique ont planifié des hausses du salaire minimum pour atteindre 15 $ l’heure.