Le duo Team White champion de «Révolution»

Au terme d’une finale enlevante, Team White, duo composé de Katerine et Alexandre Leblanc, a été déclaré vainqueur de la première saison de «Révolution», dimanche soir, mettant ainsi la main sur le prix de 100 000 $.

Rien ne semblait pourtant gagner d’avance pour aucun des finalistes. Suite à un intéressant numéro d’ouverture mettant en vedette d’anciens participants, notamment les jeunes Cléa et Justin, la compétition a débuté avec le groupe C4.

Les maîtres avaient laissé carte blanche aux finalistes pour cette dernière étape, sans aucune contrainte.

Les filles de C4 ont frappé fort en se projetant dans l’avenir. Elles ont en effet décidé de visiter leur vieillesse avec une chorégraphie simple, empreinte de tendresse et de délicatesse. Si les maîtres ont été impressionnés de les voir arriver grimées en petites vieilles, ils n’ont apparemment pas été époustouflés par leur performance.

De la belle visite

Charles-Alexis, qui a eu la chance de rencontrer le pianiste Jean-Michel Blais durant ses répétitions, est allé très loin dans sa recherche créative. Il a choisi de mettre en mouvement son processus dans l’émission, qu’il voit comme une mue, délaissant de vieux oripeaux. Le visage caché tout au long de sa performance, il a dévoilé à la toute fin qu’il avait rasé sa tignasse. Une surprise qui n’a pas forcément été payante au bout du compte.

Dans une proposition complètement éclatée, le frère et la sœur de Team White se sont transformés en araignées avides de chair fraiche. Leur moment révolution s’est révélé exceptionnel, jouant sur les images symboliques de Spider-Man en mouvement. Une révolution marquera les esprits.

Enfin, Yoherlandy a souhaité rendre hommage à Montréal, sa ville d’adoption, où il a trouvé l’amour, fondé une famille et où il se sent complètement intégré. Le danseur était d’autant plus fébrile en ce soir de finale que son père avait fait le voyage depuis Cuba uniquement pour le voir danser dans l’émission.

Après les quatre performances, les maîtres ont dévoilé leurs votes, les deux récoltant le plus de points passant à la seconde étape de la finale. Yoherlandy s’est mérité une note quasi parfaite avec 99 points sur 100, suivi de Team White avec 95 points.

Dernière danse

Pour la deuxième partie de la soirée, les deux finalistes devaient créer une chorégraphie de 45 secondes démontrant l’étendue de leur talent.

Yoherlandy a opté pour un numéro émouvant et tout en élégance, alors que Team White a décidé de revisiter les classiques québécois avec chemises à carreaux, gigues et cuillères en bois.

Lydia Bouchard, Larry et Laurent Bourgeois des Twins ainsi que Jean-Marc Généreux ont finalement décerné la victoire à Team White.

Seconde saison

La production a annoncé que «Révolution» serait de retour pour une seconde saison en 2019.

Les danseurs qui souhaitent vivre autant d’émotions sont invités à se présenter aux préauditions qui se tiendront à Montréal les 1er, 2 et 3 février 2019, et à Québec les 15, 16 et 17 février 2019. Les détails seront annoncés prochainement.