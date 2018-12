Le Plateau-Mont-Royal veut interdire les nouveaux établissements

L’arrondissement du Plateau-Mont-Royal veut interdire les nouveaux établissements sur son territoire qui cuisent les aliments avec du bois ou du charbon.

L’arrondissement explique avoir reçu plusieurs plaintes de citoyens en lien avec des odeurs malodorantes ou de la fumée causée par ce type de cuisson dans des commerces. « Plus particulièrement, il s'agit d'établissements faisant la cuisson de bagels, grilladeries et rôtisseries », indiquent les documents municipaux.

Le Service de l’environnement de la Ville a aussi reçu 75 plaintes liées aux fours à bois et aux grillades depuis 2016.

Un avis de motion sera déposé lundi au conseil d’arrondissement afin de modifier son règlement d’urbanisme à la suite d’analyses. Un premier projet de règlement sera ensuite soumis.

L’interdiction viserait les établissements qui utilisent ce mode de cuisson de façon principale, supplémentaire ou accessoire.

Environnement

Le Plateau-Mont-Royal explique que cette modification règlementaire a pour but de prévenir les impacts sur l’environnement causés par les émanations de ce type de cuisson, et d’«assurer une meilleure qualité des milieux de vie résidentiels dans un environnement plus sain et plus écologique».

L’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville a adopté en novembre une règlementation pour interdire les nouveaux commerces qui utilisent la cuisson au bois ou au charbon.

Montréal a l’intention de compléter l’année prochaine «l'encadrement des émissions générées par les fours de cuisson au bois et charbon de bois», avait indiqué le Service de l’environnement à la Commission sur les finances en novembre.

Différentes options d’encadrement ont été déterminées cette année. Fairmount Bagels et St-Viateur Bagels, deux établissements connus dans le secteur et situés sur Le Plateau-Mont-Royal, avaient d’ailleurs été mis aux normes.