Les Hells jouent aux vedettes

Demoiselles d’honneur en veste de cuir, rutilante Cadillac décapotable pour les mariés, criminels tirés à quatre épingles, le mariage d’un puissant Hells Angel à la fille d’une narcotrafiquante avait des allures de soirée de gala sous haute surveillance policière hier soir en plein cœur de Montréal.

Les motards s’étaient mis sur leur 36 pour célébrer le mariage de Martin Robert, un influent membre du chapitre de Montréal, et Annie Arbic, la fille de la «Reine de Kanesatake», dans l’une des salles de réception les plus huppées de la métropole.

Habitués aux vestes de cuir et aux jeans, la présence des Salvatore Cazzetta, Salvatore Brunetti et Stéphane Jarry en smoking ou en complet soulignait d’autant plus l’importance de l’événement.

Parmi les bonzes des motards, Mario Brouillette, un des leaders allégués des Hells, a fait une rare «apparition» publique, aux côtés de ses confrères, lui qui était sous un capuchon. Si le logo du club se faisait discret, certains convives affichaient fièrement des bijoux arborant la fameuse tête de mort ailée.

Ride or die...

C’était plutôt les demoiselles d’honneur qui portaient des vestes en cuir, avec l’inscription «Ride or die», une expression associée aux motocyclistes hors-la-loi.

Les mariés sont arrivés en trombe à bord d’une Cadillac Eldorado 1966 décapotable à 17 h 45 avant de s’engouffrer dans la salle de bal du Windsor.

Plusieurs badauds se sont arrêtés devant le va-et-vient constant de véhicules de luxe et d’autobus devant l’immeuble historique.

Avec environ 270 invités issus de différentes factions du monde interlope réunis sur la rue Peel, la noce du couple a aussi attiré le gratin du renseignement criminel.

Ainsi, des observateurs des modules spécialisés en crime organisé de la Gendarmerie royale du Canada, de la Sûreté du Québec et du Service de police de la Ville de Montréal scrutaient chacune des arrivées.

Banque de photos renouvelée

Comme pour les funérailles ou les «partys», il s’agit d’une occasion pour les agents de renouveler leurs banques de photos et d’identifier de nouveaux venus dans le giron des motards.

«Ils peuvent aussi confirmer certaines informations transmises par des sources et tester leur crédibilité», affirme Paul Laplante, policier à la retraite qui a dirigé l’Escouade Carcajou.

La relation que le couple entretient depuis plus de 10 ans a déjà coûté plusieurs mois de liberté à la nouvelle Mme Robert.

En 2009, alors qu’elle purgeait une peine de pénitencier de 42 mois pour son implication dans le vaste réseau de trafic de stupéfiants de sa mère, les libérations conditionnelles lui avaient refusé une première demande d’élargissement.

Même si elle était considérée comme une détenue modèle à la prison pour femme de Joliette, les commissaires ont jugé son amour pour le Hells Angel «très préoccupant».