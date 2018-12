Une deuxième saison confirmée pour «Révolution»

Tout juste avant de couronner le premier gagnant de «Révolution», la production a annoncé une bonne nouvelle aux fans de l’émission et à tous les danseurs du Québec.

En effet, «Révolution» sera de retour pour une seconde saison en 2019.

Les danseurs qui souhaitent vivre autant d’émotions sont invités à se présenter aux préauditions qui se tiendront à Montréal les 1er, 2 et 3 février 2019, et à Québec les 15, 16 et 17 février 2019.

Les détails seront annoncés prochainement.

Dimanche soir, Team White, duo composé de Katerine et Alexandre Leblanc, a été déclaré vainqueur de la première saison de «Révolution».