Une station de radio retire «Baby it's cold outside» de sa programmation

«I really can't stay (Baby it's cold outside)». Ces paroles, connues de tous, ne seront pas entendues cette année sur les ondes de WDOK Christmas 102.1, en Ohio.

La station, dédiée exclusivement à la musique de Noël, a décidé de retirer la chanson de sa liste de lecture après avoir reçu des plaintes d’auditeurs, rapporte CNN.

Les médias locaux rapportent que des auditeurs ont affirmé que les paroles de la chanson étaient inappropriées et en contradiction avec le mouvement #Metoo.

«Ce n’est vraiment pas notre décision, a déclaré une des animatrices. C’est la décision de nos auditeurs».

La chanson prend la forme d’une conversation lors de laquelle un homme tente de convaincre une femme de ne pas risquer de rentrer chez elle en raison du mauvais temps, mais de prendre un verre et de passer la nuit avec lui.

Généralement interprété par un duo homme femme, la chanson comprend des paroles telles que :

«I simply must go (But baby it's cold outside)» («Je dois simplement y aller (mais bébé il fait froid dehors»))

«The answer is no (But baby it's cold outside)» («La réponse est non (mais bébé il fait froid dehors»))

Une autre ligne de la chanson, peut-être la plus controversée, a été interprétée par certains comme une référence à la drogue du viol :

«Say what's in this drink? (No cabs to be had out there)» (Dites, qu’est-ce qu’il y a dans le verre? (Il n’y a pas de taxi dans le coin))

La pièce «Baby it’s cold outside» a été écrite en 1944 par Frank Loesser. Lady Gaga, Michael Bublé , Will Ferrell et Zooey Deschanel ont entre autres repris la chanson.