Une station de radio en Ohio, WDOK Christmas 102.1, ne diffusera pas l’un des classiques de Noël : «I really can't stay (Baby it's cold outside)», parce qu’elle est en contradiction avec le movement #Metoo.

La station, dédiée exclusivement à la musique de Noël, a décidé de retirer cette pièce de sa liste de lecture après avoir reçu des plaintes d’auditeurs, rapporte CNN.

La chanson prend la forme d’une conversation lors de laquelle un homme tente de convaincre une femme de ne pas rentrer chez elle en raison du mauvais temps, mais de prendre un verre et de passer la nuit avec lui.

Le chroniqueur Richard Martineau a dénoncé la décision de la station en jugeant que dans cette chanson, les rôles pouvaient être inversés, que la femme pouvait aussi jouer à celle qui incite l’homme à rester avec elle.

«C’est le jeu de la séduction. Avant c’était comme ça, on se séduisait. Ça s’appelait un jeu les petits lapins!», note le chroniqueur.

Il juge qu’il fallait s’arrêter à toutes les chansons de Noël, plusieurs seraient aisément mises au rancart.

«C’est un mouvement de fond aux États-Unis. Bientôt on va dire que White Christmas est raciste, le Noël blanc, ça n’a pas de bon sens! Le Petit renne au nez rouge, ça encourage l’intimidation, parce que tout le monde riait de lui. Fly me to the moon, c’est polluant aller sur la Lune!», ironise le commentateur.

