Campagne de recrutement au CISSS Côte-Nord

Le Centre intégré de santé et des services sociaux de la Côte-Nord met le paquet pour tenter de recruter de nouveaux employés.

Une vaste campagne sur le web et les réseaux sociaux est mise en branle pour les 8 prochaines semaines. L’objectif: recueillir au moins 20 000 clics.

Le problème de pénurie de main-d’œuvre ne date pas d’hier sur la Côte-Nord. Mais il s’accentue d’année en année. À l’heure actuelle, plus de 11% des postes du CISSS Côte-Nord sont vacants.

Le Sommet sur la pénurie de la main-d’œuvre tenu en avril dernier à Sept-Îles a conclu qu’il fallait se démarquer du reste du Québec. «Parce que si on n’est pas attractif et qu’on est en compétition avec les autres CISSS et CIUSSS du Québec, on n’y arriva jamais. Parce que la Côte-Nord, pour beaucoup, c’est assez loin. Et notre main-d’œuvre, qui vient de nos cégeps et de nos universités avoisinants, est insuffisante pour combler l’ensemble de nos besoins», souligne le PDG, Marc Fortin.

D’où l’idée d’investir 110 000 dollars dans le recrutement en ligne. La campagne web et sur les réseaux sociaux s’étendra sur huit semaines avec un objectif de 20 000 clics. Ce qui permettra d’être plus ciblé.

Selon Sandra Morin du CISSS, c’est le meilleur moyen de rejoindre les jeunes et les moins jeunes. «Ça ne se peut pas que parmi les 20 000 clics, y’a personne qui soit intéressé à venir travailler chez nous, surtout avec le nombre d’emplois que nous avons», rappelle-t-elle.

Chaque candidat sera rejoint dans les 24 à 48 heures pour mieux le connaître. Une équipe de 10 personnes sera maintenant affectée au recrutement sous la supervision du nouveau directeur des ressources humaines.