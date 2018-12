Centre fiscal: une annonce à venir à Shawinigan

Le ministre fédéral François-Philippe Champagne assure qu'une nouvelle annonce est en préparation au Centre fiscal de Shawinigan où d'importants travaux de restauration annoncés en avril 2017 n'ont toujours pas commencé.

M. Champagne s'est fait énigmatique lorsque questionné sur la nature de ce qui sera alors communiqué. «Vous me connaissez. Parfois on est capables de voir grand. Cette fois-là on va bien faire les choses et on va se donner un centre à la hauteur de ce qu'on veut et aussi des besoins des employés. Je pense que lorsque les gens verront l'annonce ils comprendront exactement de quoi il s'agit.»

François-Philippe Champagne et sa collègue du Revenu, Diane Lebouthilier, avaient annoncé en grande pompe l'an dernier une première phase de 12 millions $ pour la rénovation du bâtiment. Les deux devaient faire le point sur l'état d'avancement du projet devant les employés du centre en septembre dernier. La présentation avait toutefois été annulée au dernier moment.

L'Alliance de la fonction publique du Canada a, à plusieurs reprises ces derniers mois, déploré que Travaux publics Canada, propriétaire du bâtiment, se traîne les pieds et retarde la mise en chantier. Cela n'a pas empêché l'Agence du revenu du Canada d'y embaucher 300 nouveaux fonctionnaires, portant leur nombre total à plus de 1500.

La mission du centre fiscal a été réorientée vers la vérification fiscale et le recouvrement. Le bâtiment avait été construit à la fin des années 70 pour le traitement des déclarations annuelles de revenus.