Une vaste étude réalisée au cours des cinq dernières années montre que la baie de Sept-Îles est en bonne santé, tout en soulevant certains problèmes.

Les données révèlent que cette vaste étendue d'eau de 10 kilomètres de diamètre est généralement en bonne santé. Mais l’étude souligne aussi que des secteurs sont affectés par les activités industrielles des 65 dernières années. On retrouve des sédiments contaminés près des industries.

«Dans la baie de Sept-Îles, on a des zones impactées irréversibles qui sont plus les zones où on a les transbordements, les zones portuaires. On a quand même des données qui nous démontrent que la majorité de la baie est en bonne santé», indique Julie Carrière, l’auteure de l’étude et directrice de l’Institut nordique de recherche en environnement et en santé au travail.

Quelque 12 000 données ont été recueillies pour réaliser l’étude de 1,2 million $ financée par la Ville de Sept-Îles, le Port de Sept-Îles, la Société du plan Nord et des industries.

Le Port de Sept-Îles souhaite que l’étude devienne un guide pour le développement industriel futur.

«L’objectif premier recherché est de s’assurer que notre écosystème est en santé et qu’il peut être en mesure d’accommoder ou d’accueillir d’autres projets en conformité avec les normes environnementales de façon sécuritaire et prudente», souligne le président-directeur général du Port de Sept-Îles, Pierre D. Gagnon.