Shanon Dontigny travaille dans un IGA de Trois-Rivières, mais ce n’est pas tant son emploi d’emballeuse qui suscite l’intérêt. Née prématurément, la jeune femme doit vivre avec un sérieux handicap: elle est aveugle de naissance.

Une vidéo virale la montrant en pleine action a déjà été visionnée à plus d’un million de reprises sur les réseaux sociaux. Shanon a raconté son histoire à l’émission de Denis Lévesque.

C’est grâce à un contact chez son dentiste qu’elle a pu dénicher son emploi. Depuis, ses efforts pour s’intégrer au marché du travail sont plutôt impressionnants. Et la direction de l’épicerie croit aussi en elle.

«Il a fallu que je sois formée, mais ça a été plus de l’adaptation. Il a fallu que je m’adapte moi-même... Je prends le temps de toucher pour voir c’est quoi», précise-t-elle en détaillant quelques-uns de ses trucs. Pour l’aider à y parvenir, elle fait équipe avec la caissière, qui lui nomme à haute voix les différents aliments déposés sur le tapis roulant.

Malgré son handicap, Shanon est catégorique: elle est aussi efficace que ses collègues de travail. «Je suis même trop productive. Des fois, la caissière a de la misère à fournir!»

Pour la jeune Trifluvienne à la volonté de fer, cet emploi est important parce qu’il l’aide à briser l’isolement que subissent de nombreuses personnes aux prises avec un handicap visuel comme le sien. «Comme je ne pouvais plus vraiment retourner aux études, je me suis dit: faut que je me trouve quelque chose à faire.»

Et jusqu’à maintenant, la grande majorité des clients apprécient grandement le travail accompli par la jeune employée

Voyez son entrevue intégrale dans la vidéo ci-dessus