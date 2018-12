L’allié belge de la famille Desmarais s’éteint à 92 ans

Albert Frère, le Belge controversé avec qui la famille Desmarais a bâti sa fortune, est mort lundi à l’âge de 92 ans.

« Pendant plus de 30 ans, nous avons pu bénéficier du professionnalisme, de l’humanité et du sens des affaires d’Albert Frère », a déclaré lundi Paul Desmarais jr, président du conseil et co-chef de la direction de Power Corporation.

« Nous lui serons éternellement reconnaissants pour sa contribution inestimable au sein de notre groupe », a ajouté son frère André, président délégué du conseil et co-chef de la direction de Power.

Depuis les années 1970

Leur père Paul a connu Albert Frère à la fin des années 1970 alors que les deux siégeaient au conseil d’administration de la banque française Paribas.

M. Frère a siégé au conseil de Power de 1985 à 1995. En 1990, les deux familles ont conclu un « partenariat » qui a été renouvelé jusqu’en 2029. Paul Desmarais est mort en 2013 et Albert Frère a cédé la direction de son empire en 2015.

Albert Frère a commencé en affaires en reprenant l’entreprise familiale Frère-Bourgeois et en exportant de l’acier belge dans le monde. Il a ensuite fait fortune en rachetant des usines sidérurgiques. D’où sa devise : « C’est surtout le premier million qui compte. »

En 1982, M. Frère a revendu ses intérêts dans l’acier à l’État belge avant que l’industrie ne s’effondre. S’est alors amorcée sa deuxième carrière : la haute finance.

« Liquidateur de la Belgique »

Albert Frère a investi dans de grandes sociétés belges qui sont ensuite passées sous contrôle étranger, d’où l’un de ses surnoms : « liquidateur de la Belgique ». Mais pour lui, il s’agissait de créer des « champions » mondiaux.

C’est ainsi que la pétrolière belge Petrofina a fusionné en 1999 avec la française Total, dont sont toujours actionnaires aujourd’hui les Frère et les Desmarais.

« Très ému d’apprendre qu’Albert Frère s’en est allé », a tweeté lundi le PDG de Total, Patrick Pouyanné.

Lafarge en Syrie

La fin de la vie de M. Frère a toutefois été marquée par les allégations selon lesquelles le cimentier LafargeHolcim, dont il était actionnaire avec les Desmarais, a financé des groupes djihadistes en Syrie.

L’an dernier, la police a fait une perquisition au siège bruxellois de GBL, l’une des entreprises des Frère-Desmarais. Les policiers belges ont aussi interrogé Paul Desmarais, jr pendant 10 heures dans le cadre de leur enquête.

